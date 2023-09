Le conseil municipal de Varennes attribue le Mérite architectural 2023

En respect de son engagement à reconnaître les projets de construction, de rénovation et de restauration qui présentent des caractères architecturaux de qualité, le conseil municipal est fier d’attribuer le Mérite architectural de Varennes afin de souligner la mise en valeur du cadre bâti varennois. Un jury composé de professionnels du Service de l’urbanisme et de l’environnement ainsi que de membres du comité consultatif d’urbanisme de la Ville a déterminé les lauréats de chaque catégorie, soit bâtiments résidentiels et commerciaux, industriels ou publics.



« Les projets que nous récompensons aujourd’hui sont le fruit d’une collaboration harmonieuse entre des propriétaires dévoués, des architectes talentueux et des artisans passionnés. Ensemble, ils ont redéfini les contours de notre paysage urbain, insufflant beauté, fonctionnalité et innovation dans chaque quartier de notre ville », a déclaré le maire Martin Damphousse lors de la cérémonie de remise du Mérite qui se déroulait le 11 septembre à la Maison Saint-Louis.



Les lauréats sont :



Catégorie bâtiment résidentiel :



Madame Valérie Bélanger et Monsieur Justin Larivière, 2429, rue Du Buron.

Madame Liliane Bourassa et Monsieur Robert Tessier, 342, rue d’Iberville.

Catégorie bâtiment commercial, industriel et public :



Société en commandite MOSEG, Restaurant Mikes, 80, rue Quévillon.

M. Francis Brassard, président de Cadexair et copropriétaire de l’immeuble au 3020, route Marie-Victorin.

Chacun des projets a été évalué en fonction des critères suivants : la qualité architecturale, l’innovation et l’originalité, la qualité des aménagements paysagers, l’intégration d’éléments écologiques, l’intégration à l’environnement et l’accessibilité des lieux pour les personnes à mobilité réduite.