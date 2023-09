Le Rallye Achat Local de l’AGAB est de retour en collaboration avec la Ville de Boucherville

L’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) est ravie d’annoncer le retour très attendu de la troisième édition du Rallye Achat Local de Boucherville, en partenariat avec la Ville de Boucherville. Cet événement populaire aura lieu le dimanche 24 septembre 2023, offrant aux résidents de la ville une occasion unique de découvrir et de soutenir les entreprises locales.



Le Rallye Achat Local de Boucherville célèbre le dynamisme du tissu commercial local. L’édition de cette année promet d’être encore plus excitante, avec une gamme de nouveautés passionnantes pour les participants. L’AGAB a conçu un parcours dont la navigation se fera par GPS directement sur les téléphones cellulaires des participants. Cette innovation permettra aux participants d’explorer plus de 25 commerces locaux tout en découvrant les charmes de Boucherville.



La journée débutera à 10h avec l’accueil des participants sur le stationnement du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. La participation au rallye est gratuite, et des certificats cadeaux offerts par IKEA d’une valeur totale de 1250 $ seront offerts aux équipes qui se distingueront. De plus, de nombreux autres prix de présence seront distribués parmi les participants, ajoutant une touche d’excitation à cette journée dédiée à la célébration du commerce local.



En plus des 25 entreprises à visiter, il y aura plusieurs questions d’observations entre les commerces participants. La journée se terminera à 14h30 au restaurant Chez Lionel où consommations et collations seront servies en collaboration avec les 3 Cornets.



Le Rallye Achat Local de Boucherville c’est une opportunité de tisser des liens avec la communauté, de découvrir de nouvelles boutiques et de soutenir les entrepreneurs locaux qui contribuent au caractère unique de notre ville.



Les personnes intéressées à participer sont invitées à s’inscrire dès maintenant sur le site web de l’AGAB (www.agab.net/achat-local/). Réservez votre place rapidement et ne manquez pas cette occasion de célébrer le commerce local et de découvrir les trésors cachés de Boucherville.



Pour plus d’informations, veuillez contacter :



Association des gens d’affaires de Boucherville

Téléphone : 450-655-9551

Courriel : info@agab.net