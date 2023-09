Fraude de type grands-parents : deux suspects arrêtés

Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont procédé hier à l’arrestation de deux suspects dans le cadre d’une fraude de type grands-parents commis sur le territoire. Un des suspects, Brayen Sneyder HERNANDEZ-PINZON, âgé de 24 ans a comparu cet après-midi au Palais de justice de Longueuil.



La tentative de fraude est survenue mercredi après-midi dans le secteur du Chemin de Chambly et du boulevard Vauquelin à Longueuil.



La personne âgée ciblée par les suspects a reçu un appel vers 10 h, lui laissant croire que sa petite-fille avait été arrêtée et qu’elle devait payer une caution de 6700 $ afin que cette dernière soit libérée.



Le plaignant s’est donc présenté à la banque où des employés l’ont prévenu qu’il s’agissait d’une arnaque et qu’il fallait rapidement prévenir la police.



La victime s’est tout de suite rendue au poste de police du SPAL où des enquêteurs de la section des Crimes Économiques ont rapidement pris en charge l’enquête. Les policiers ont planifié une opération afin de procéder à l’arrestation des suspects dès qu’ils se présenteraient à l’adresse du plaignant pour tenter de récupérer l’argent.



Tout au long de l’opération, le plaignant a reçu des indications de la part des policiers et était en constante communication avec les enquêteurs qui se tenaient tout près afin d’appréhender les suspects.



Le premier suspect, Brayen Sneyder HERNANDEZ-PINZON a été arrêté alors qu’il tentait de récupérer l’argent. Sa complice, qui est demeurée dans le véhicule et qui effectuait la surveillance des lieux, a également été arrêtée sur place.



À la suite de l’arrestation, du cannabis illégal ainsi que de la cocaïne ont été saisis à bord du véhicule suspect.



De plus, le véhicule en question a été saisi, car le suspect qui a tenté de récupérer l’argent avait un permis non valide. Les deux personnes arrêtées sont résidents de Mirabel et Saint-Jérôme.



L’enquête est en cours afin de déterminer si les deux suspects sont reliés à d’autres événements.



L’homme fait face à des accusations de fraude et possession en vue de trafic de stupéfiants.



L’homme est connu des policiers en semblable matière.



La dame a été libérée sans accusations.



Conseils de prévention :

• Les arnaqueurs sont habiles et font preuve d’ingéniosité.

• Restez sur vos gardes même si votre interlocuteur se fait très insistant et paraît crédible.

• Si l’appelant vous demande si vous l’avez reconnu, répondez « non ».

• Posez des questions personnelles auxquelles seuls vos proches sauront répondre (ex. : nom d’un parent, ville de sa naissance, etc.)

• En cas de doute, raccrochez.

• Téléphonez à un membre de votre famille pour valider l’information.

• Ne transférez ou ne remettez jamais d’argent à la suite d’une demande téléphonique.



Si vous croyez avoir été victime de cet homme ou de ce type de fraude, composez rapidement le 911.