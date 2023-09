Attention : recrudescence des fraudes « grands-parents » et « faux représentants »!

La Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent, qui dessert entre autres les territoires de Sainte-Julie et de Varennes, met en garde la population, car les policiers ont observé récemment une recrudescence des cas de fraudes de type « grands-parents » et « faux représentants ».

L’âge moyen des personnes qui sont victimes de la fraude « grands-parents » est de 79 ans. Cette arnaque survient habituellement par téléphone alors que des malfaiteurs tentent de se faire passer pour un membre de la famille en situation de détresse en invoquant un urgent besoin d’aide financière. Leur histoire suit généralement un scénario vraisemblable qui vise à déclencher des réactions d’anxiété et à susciter un sentiment d’agir rapidement. Ils peuvent souvent dire qu’ils sont en compagnie de personnes en autorité comme un policier ou un professionnel, tel qu’un médecin ou un avocat. Ils réclament une aide financière d’urgence, notamment pour payer des dommages sur un véhicule, des honoraires, des frais de caution pour libération, des soins, etc. Ils peuvent même implorer de ne pas en parler à la famille ou à personne d’autre.

Les malfaiteurs peuvent parfois être très insistants et multiplier les appels afin de générer davantage d’anxiété. Il est donc suggéré par la Régie de police de résister à l’envie d’agir vite et de ne pas donner de renseignements personnels à l’interlocuteur. On propose de poser des questions personnelles auxquelles seul le proche serait en mesure de répondre et aussi d’appeler un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin de vérifier la validité de l’histoire qui a été présentée. Il est essentiel de ne jamais envoyer d’argent à un inconnu et de ne jamais fournir son numéro de carte de crédit à moins d’avoir validé l’identité de la personne avec laquelle on transige. Les policiers ne communiquent jamais avec des citoyens pour obtenir le versement d’une caution et n’ont jamais recours à un service de virement d’argent.

« Faux représentants »

Dans le cas de la fraude par « faux représentants », les malfaiteurs prétendent être des employés d’institutions financières qui mentionnent à la personne, par exemple, que sa carte de débit et/ou de crédit a été impliquée dans une transaction frauduleuse. Afin que les victimes ne soient pas dans l’obligation de payer les montants de ces « supposées » fraudes, les malfaiteurs demandent aux gens de remettre leur carte compromise accompagnée du NIP à un représentant qui viendra les récupérer en personne ou en les plaçant dans la boîte aux lettres, dans une enveloppe. Dans les minutes suivant la récupération de ces cartes, les arnaqueurs feront de multiples transactions frauduleuses dans les commerces…

La Régie précise qu’en cas de doute et avant d’envoyer toute somme d’argent, il est important de communiquer avec eux au 450 536-3333 ou 1-888-678-7000 et de signaler le cas au Centre antifraude du Canada (1-888-495-8501).