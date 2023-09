Un sujet brûlant pour la prochaine cohorte de l’EspaceLab

Le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) est heureux de convier la population de la Montérégie-Est à son tout nouveau parcours de l’EspaceLab qui traitera de l’économie circulaire et collaborative. Accompagnée d’experts en la matière et de divers intervenants, l’équipe du PECEM propose un programme s’échelonnant sur cinq mois qui vise à soutenir les équipes participantes dans le développement du modèle d’affaires de leurs projets. « Nous sommes particulièrement touchés par le sujet de cette cohorte puisque les statistiques actuelles [liées à l’épuisement des ressources naturelles, entre autres] sont préoccupantes. La belle nouvelle est qu’il y a énormément d’idées et de projets en développement qui ont comme objectif de pallier cet enjeu planétaire, celui de la préservation de l’environnement », affirme Andrée-Anne Blouin, coordonnatrice à l’émergence pour le PECEM. Les personnes intéressées à déposer leurs projets ont jusqu’au 20 novembre pour le faire via le formulaire d’inscription en ligne créé à cet effet. Il faut savoir que l’équipe doit être formée d’au moins trois personnes, avoir une idée de projet collectif lié au sujet en question et qu’il prenne place en Montérégie-Est. Pour connaître tous les détails relatifs à cette cinquième mouture de l’EspaceLab, visitez le https://pecem.ca/espacelab-economie-circulaire/