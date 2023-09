Le Parti Québécois de Verchères renouvelle son appui entier au projet du port de Montréal à Contrecœur

C’est dans le cadre d’une sortie de presse que M. Bruno Lavoie, président du Parti Québécois de Verchères, a voulu réitérer l’appui entier de son exécutif au projet de terminal de conteneurs de l’Administration portuaire de Montréal à Contrecœur. Cette intervention s’expliquant par la sortie de certains intervenants, surtout issus de la gauche radicale, continuant à discréditer ce projet alors que celui-ci a franchi pratiquement toutes les étapes de financement et d’approbation.

L’exécutif du Parti Québécois de Verchères, qui représente plus de 1220 membres dans ce comté, a voulu rappeler certains faits. « Nous savons, parce que nous avons participé aux différentes séances d’information sur ce projet, que l’Administration portuaire de Montréal prendra toutes les mesures de compensations et d’atténuations au niveau environnemental et sociétal afin que celui-ci puisse obtenir la plus grande acceptabilité sociale qui soit. Attendu depuis des années, il représente des investissements importants tant directs qu’indirects pour l’économie de notre territoire mais aussi et surtout de très bons emplois pour la population du comté de Verchères. De plus, cette future infrastructure de transport des marchandises sera un outil important de consolidation et de développement économique pour tout le Québec et même pour les provinces et états américains limitrophes » poursuit M. Lavoie.

Le soutien de son parti à ce projet ne date pas d’hier. « Dès 2013, lors d’un congrès national du Parti Québécois, tenu à Laval, l’exécutif du comté de Verchères avait présenté et défendu une résolution d’appui au projet du port à Contrecoeur et du développe-ment d’un pôle logistique national situé à proximité et sur le territoire du comté de Ver-chères. Cette proposition avait obtenu un appui unanime » a rappelé M. Lavoie.

Pour terminer, celui-ci, au nom de son exécutif, invite les opposants à mieux se renseigner sur le projet en s’adressant directement aux autorités concernées. « Le temps est venu de passer à l’action, dans l’intérêt du Québec et de notre circonscription » conclut-il.