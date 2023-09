La rentrée pour 35,000 élèves du Centre de services scolaires des Patriotes

Plusieurs milliers de jeunes ont repris le chemin de l’école jeudi le 31 aout dernier alors que s’effectuait la fameuse rentrée scolaire pour au moins 80,000 jeunes de la région.

La situation dans les Centre scolaires de la Rive-Sud est cependant bien loin de la rentrée catastrophe annoncée il y a une quinzaine de jours par le ministre de l’Éducation Bernard Drainville. Celui-ci prévoyait une situation chaotique, annonçant qu’il manquait plus de 8000 professeurs au Québec.

Mercredi dernier, la veille de la fameuse rentrée scolaire pour la majorité des jeunes de la Rive-Sud, le site internet du Centre de service scolaire des Patriotes qui dessert entre autres les villes de Boucherville, Ste-Julie et Varennes, et dont les écoles primaires et secondaires sont fréquentés par quelque 35,000 jeunes affichait des offres d’emplois pour trois postes seulement de professeur à temps plein et 11 à temps partiel.

Le centre de service scolaire Marie-Victorin dont les écoles sont fréquentées par 44,000 jeunes de Longueuil, entre autres, offrait sept postes d’enseignant dans l’ensemble de ses écoles primaires et secondaires.

Même chose du côté des écoles privées ou les postes semblent tous comblés ou presque. Dans une entrevue au Journal De Montréal le directeur du Collège St-Paul de Varennes, Jaziel Petrone, précisait, il y a quelques jours, que le défi de recrutement de personnel représentait tout de même un défi, cette année parce que les établissements privées tels que le Collège St-Paul doit recruter dans le même bassin de candidat que le secteur public.

« Aujourd’hui la personne qu’on a passé en entrevue a déjà un poste ailleurs, c’est maintenant ça la Game » at-il précisé.