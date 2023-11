Centre de services scolaire des Patriotes : lancement du Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027

Le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a présenté son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027 à la population lors d’une séance publique de son Conseil d’administration.



Outil de gouvernance constituant à la fois un guide de planification et d’aide à la décision, ce plan a pour objectif de faire connaître les engagements pris par le CSSP afin d’assurer la réussite des élèves, jeunes et adultes, tout en définissant et orientant les priorités d’action de l’organisation. Le PEVR guide également l’élaboration des projets éducatifs des écoles et des centres de formation, pour une période de 4 ans.



« Notre PEVR 2023-2027 est soutenu par quatre assises fondamentales, soit la mission, la vision et les valeurs de l’organisation ainsi que par des orientations et des objectifs en cohérence avec le Plan stratégique du ministère de l’Éducation. Il a été rédigé en portant un regard non seulement sur la situation des élèves à la fin de leur parcours, mais en identifiant des zones de performance et de vulnérabilité qu’ils rencontrent tout au long de leur cheminement scolaire. », affirme M. Luc Lapointe, directeur général du CSSP.



Orientations et objectifs



Le CSSP a également rédigé un Plan stratégique organisationnel (PSO) qui intègre les orientations du PEVR 2023-2027 ainsi que d’autres orientations stratégiques qu’il se donne pour réaliser sa mission et atteindre sa vision.



L’orientation principale du PEVR du CSSP est d’assurer la réussite de chacun de ses élèves.



Le PSO intègre l’orientation principale et trois orientations stratégiques complémentaires :



Assurer l’appropriation et le déploiement des meilleures pratiques issues de la recherche;

Accentuer la culture de collaboration interdisciplinaire axée sur une relation d’interdépendance;

Bâtir ensemble une organisation attractive, innovante et inspirante.



Ces orientations se déclinent en objectifs, lesquels sont accompagnés d’indicateurs et de cibles à atteindre en 2027.



Finalement, deux orientations transversales ont également été identifiées :



Appuyer notre prise de décision sur des données probantes ;

Placer le bien-être au cœur de nos actions.



En cohérence avec le PEVR, chaque établissement scolaire du CSSP élaborera cet automne un projet éducatif et se donnera des cibles qui contribueront à l’atteinte des cibles globales du CSSP.



Tous patriotes pour la réussite !



Le directeur général du CSSP, M. Luc Lapointe, tient à remercier tous les enseignants, cadres, professionnels, employés de soutien, élèves et parents qui ont participé à la vaste démarche de consultation qui a mené à l’élaboration du PEVR. « Vous avez été plus de 1 300 personnes à prendre part aux différentes activités de consultation menées à l’automne 2022. Grâce à ce travail collectif, je suis convaincu que nous avons les outils pour réaliser notre mission. Je suis fier de constater le chemin parcouru, et j’ai hâte de voir ce que nous réservent les 4 prochaines années ! », a conclu M. Lapointe.



Le PEVR et le PSO sont bien plus que de simples outils de gestion. Il s’agit de guides vivants pour les employés afin que tous soutiennent l’élève dans son engagement envers sa réussite.



Pour découvrir les différents plans, le CSSP invite les parents et la population à consulter la section dédiée au PEVR sur son site Web.