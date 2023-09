Une super Journée de la famille « Dans l’univers de Super Mario » à Sainte-Julie!

Mettez votre grosse casquette rouge, enfilez votre salopette bleue et faites-vous pousser une abondante moustache : Super Mario sera en ville le 9 septembre lors de la Journée de la famille à Sainte-Julie et il aime être entouré de ses amis! (Bon… S’il ne vous est pas possible de vous faire pousser une moustache, venez quand même, Super Mario adore tout le monde!)

Des centaines de personnes sont attendues le samedi 9 septembre prochain au parc Edmour-J.-Harvey, de 10 h à 16 h (remis au lendemain en cas de pluie abondante). Les amateurs de Super Mario seront heureux d’apprendre qu’il y aura sur place beaucoup de références visuelles du célèbre jeu vidéo et du film.

Comme d’habitude, une multitude d’activités sont prévues pour la journée : jeux gonflables et kermesse, animations ambulantes, parcours, concours, musique, nouveautés et autres surprises! La fête de cette année marquera aussi le retour du grand pique-nique communautaire avec l’épluchette de blé d’Inde, et une cinquantaine de poches de maïs seront prévues pour apaiser les fringales des participants. Prenez note qu’il sera possible de stationner votre véhicule à l’école du Grand-Chêne et dans les rues environnantes.

Le président de l’organisme de la Journée de la famille, Laurier Dubeau, sera à la tête de près de 125 bénévoles pour l’occasion et il a remercié sa « superbe équipe » qui lui donne un fier coup de main. Un grand merci tout spécial a aussi été adressé à Julie Bouffard qui a présidé cette activité rassembleuse pendant 15 ans; ça mérite d’être souligné!

Alors, les petits et même les grands sont invités à se déguiser en Super Mario, en Luigi, son frère, ou encore en princesse Peach, et à vivre, le temps d’une journée « Dans l’univers de Super Mario »!