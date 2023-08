Les Varennois invités à explorer de nouvelles passions à l’Espace des Bâtisseurs : c’est le temps de s’inscrire!

L’Espace des Bâtisseurs de Varennes se prépare à accueillir une nouvelle série passionnante d’activités récréatives et culturelles pour la saison automnale. Ce nouveau lieu emblématique, équipé de salles modernes propices à l’expression créative et à l’apprentissage, offre une variété d’ateliers allant de l’aquarelle, de l’initiation au dessin jusqu’aux techniques de l’estampe, de l’improvisation, du maquillage d’Halloween, de la peinture acrylique, de même que la photographie réalisée à l’aide d’un téléphone portable.



Les premiers ateliers commenceront à partir du début du mois de septembre. Pour y participer, les détenteurs de la Carte loisirs sont invités à s’inscrire dès maintenant en ligne sur le site Internet de l’Espace des Bâtisseurs : edbvarennes.ca. Élaborées pour convenir aux horaires variés de chacun, les activités sont proposées en soirée et pendant les week-ends.



« Nous sommes extrêmement fiers d’offrir aux Varennois ces nouvelles possibilités de développement personnel et d’épanouissement créatif. L’Espace des Bâtisseurs s’engage à fournir un environnement stimulant où chacun peut explorer ses passions et élargir ses horizons », déclare le maire, Martin Damphousse.



Proposé à des tarifs abordables oscillant entre 20 $ et 30 $, chaque atelier est accessible à tous ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences et enrichir leur expérience personnelle. Toutes les informations relatives aux ateliers offerts et aux inscriptions sont disponibles sur le site de l’Espace des Bâtisseurs à l’adresse edbvarennes.ca.