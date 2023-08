Sainte-Julie participera au projet pilote de vote par Internet aux prochaines élections municipales

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 15 août à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

« Nous avons lancé au début du mois d’août la phase 2 de la planification stratégique 2023-2027 », a rappelé le maire Mario Lemay lors de la rencontre. « Vous avez jusqu’au 4 septembre pour vous prononcer sur les sujets suivants au saintejulieconsulte.ca, soit : la sécurité dans les zones scolaires, l’attractivité du Vieux-Village, l’accès au parc du Mont-Saint-Bruno, la construction d’une patinoire couverte réfrigérée, la création d’un fonds environnemental, l’utilisation des plateaux sportifs par les organismes jeunesse et la collecte des matières résiduelles. Votre participation est importante pour définir le futur de notre ville, remplissez le court formulaire dès maintenant. »

Il a ensuite rappelé quelques points à l’approche de la rentrée. « Afin de réduire les véhicules aux abords des écoles, d’augmenter la sécurité des écoliers et de réduire les gaz à effet de serre, la Ville de Sainte-Julie invite les élèves et leurs parents à se rendre à l’école à pied ou à vélo. J’invite également les automobilistes à faire preuve de sécurité et de courtoisie à l’égard de ces nouveaux utilisateurs de la route. »

• Le conseil a accepté de participer au projet pilote de vote par Internet à l’occasion des élections générales municipales du 2 novembre 2025. Rappelons à ce sujet qu’au cours des derniers mois, Élections Québec a échangé avec les présidents d’élection d’une quinzaine de villes de 20 000 habitants et plus pour sonder leur intérêt à prendre part au projet pilote. Toutes les façons habituelles de voter seront maintenues : le vote par anticipation et le jour des élections se dérouleront comme à l’habitude. Lors de cette première expérience, Élections Québec souhaite utiliser une plateforme de vote par Internet conçue par une entreprise spécialisée. Elle prévoit lancer à cet effet un appel d’offres dès l’automne. Pour être retenue, la plateforme devra répondre aux exigences établies par l’institution, notamment en matière de sécurité et d’accessibilité.

• Les élus ont proclamé le 10 septembre « Journée mondiale de la prévention du suicide » et ont invité tous les Julievillois « à maintenir un réseau social de qualité, à offrir leur aide à toute personne en détresse, à faire preuve d’écoute et à raviver l’espoir ».

• Le conseil a autorisé la directrice générale à signer, pour et nom de la Ville de Sainte-Julie, l’entente de collaboration relative à l’installation et la mise en service d’un réseau de vélos en libre-service sur le territoire à intervenir avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

• La Municipalité a accepté de déposer à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) une demande d’inscription des lots 5 881 508, 5 881 577, 5 881 928, 5 881 929 et 5 881 930 du Cadastre du Québec au Répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation.

• Les élus ont approuvé le Règlement 1204-1 modifiant le Règlement 1204 afin de décréter un taux distinct sur les mutations immobilières pour la tranche d’imposition qui excède 1 000 000 $ soit déposé en séance tenante.

• Le conseil a adopté le projet de règlement 1320 relatif à la démolition d’immeubles et présentera ce projet de règlement lors d’une séance de consultation publique qui se tiendra le 11 septembre à 18 h 30 dans la salle du conseil.