Agrandissement de l’aéroport de Saint-Hubert : début des travaux de 200 M$

Les dirigeants de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert (YHU) ont annoncé que les travaux préparatoires pour la construction d’un nouveau terminal de 21 000 m2 ont débuté il y a quelques jours et que la prochaine phase sera ensuite consacrée à l’excavation et au nivelage des terrains.

Rappelons dans ce dossier qu’en février dernier, Aéroport Montréal Saint-Hubert annonçait son partenariat avec Porter Airlines pour la construction d’une nouvelle aérogare qui comptera neuf portes d’embarquement, grâce à des investissements privés de plus de 200 M$, confirmant du coup son changement de vocation pour s’ancrer dans l’aviation commerciale à travers le pays.

Soulignons également que des protestations ont fusé de la part d’organismes citoyens qui s’inquiètent entre autres du fait que le nouveau terminal pourrait accueillir quatre millions de passagers annuellement, comparativement aux 10 000 actuellement, soit 400 fois plus. Cela aurait des incidences sur la pollution et le bruit aux alentours, sans compter que ce flot de plusieurs millions de voyageurs aurait des impacts sur le trafic routier sur la route 116 et aussi sur l’autoroute 30, cette dernière étant déjà souvent congestionnée aux heures de pointe.

La direction de YHU a précisé qu’une Table de développement a été mise en place afin d’impliquer les élus de la région, dont le maire de Sainte-Julie, et les acteurs régionaux, dans l’élaboration de ce projet d’envergure. La Table YHU a d’ailleurs annoncé il y a peu la création de quatre groupes de travail qui pourront s’affairer aux dossiers de la mobilité, du développement durable et climat sonore, de l’innovation et du tourisme.

YHU a fait savoir qu’en aucun moment, la fluidité des opérations aéroportuaires ne sera compromise puisque des clôtures de sécurité seront installées sur le périmètre du chantier afin d’isoler les travaux et on affirme que la nouvelle aérogare sera entièrement opérationnelle au milieu de l’année 2025.

Une annonce officielle se tiendra à l’automne afin de fournir un échéancier détaillé et plus d’informations sur les travaux de construction à venir d’ici la livraison du nouveau terminal.