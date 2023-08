La Fédération Canadienne des Contribuables profite de la 25e édition du Rapport annuel sur la transparence fiscale à la pompe pour dénoncer le prix minimum de l’essence au Québec et l’absence de mesure du gouvernement Legault pour aider les automobilistes. « Le prix minimum de l’essence que les fonctionnaires imposent aux automobilistes québécois permet aux propriétaires d’essenceries de poursuivre leur compétition pour qu’elle augmente ses prix » dénonce le Directeur Québec de la FCC, Nicolas Gagnon « Non seulement cette pratique augmente artificiellement le prix à la pompe refilé aux automobilistes, mais il empêche les essenceries d’être plus compétitives et d’offrir de meilleurs prix. » Chaque semaine, la Régie de l’énergie calcule le « prix minimum estimé » qui établit le prix minimal légal de vente de produits pétroliers pour chaque région et sous-région du Québec. Si un propriétaire d’essencerie vend ses produits sous le prix minimum estimé, il est susceptible de recevoir une mise en demeure de ses concurrents pour pratique commerciale déloyale. En 2021-2022, la Régie de l’énergie a enregistré 547 mises en demeures remises pour de l’essence vendue à un prix jugé trop abordable par la concurrence. « Des essenceries ont reçu des mises en demeure de leurs concurrents parce qu’elles ne vendaient pas leur essence assez chers aux automobilistes» a déclaré Gagnon. « Le mécanisme du prix minimum sur l’essence protège les corporations aux détriments des consommateurs et il est temps de l’abolir. » Selon le Rapport sur la transparence fiscale à la pompe de la FCC, Montréal est au quatrième rang des villes avec les taxes sur l’essence les plus élevées au pays, à concurrence de 33 pour cent du prix. Le Québec arrive également quatrième au classement des provinces avec les prix sur prix l’essence les plus élevés, avec un prix moyen à la pompe aux alentours de 1,69$. « Les nombreuses taxes et les prix de l’essence sont des obstacles qui affectent durement le portefeuille des familles québécoises» a ajouté M. Gagnon. « Si François Legault a à cœur leur situation, il devrait songer à imiter l’Alberta ou l’Ontario, qui offrent des répits aux automobilistes en réduisant leur taxe provinciale sur l’essence.»