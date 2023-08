Immobilier: le 2e trimestre laisse présager une stabilisation des ventes et des prix

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province de Québec, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Les ventes résidentielles à l’échelle de la province ont atteint 23 550 au deuxième trimestre de 2023, soit un recul de 13 % par rapport au même trimestre en 2022. Il s’agit d’un niveau d’activité transactionnelle comparable à celui observé en 2015 pour cette période de l’année.



« L’amplitude de la hausse des taux d’intérêt s’est traduite par une chute accélérée du nombre de ventes du 3e trimestre 2022 au 1er trimestre 2023. Au 2e trimestre 2023, on observe que la baisse des ventes est moins prononcée ». Dans un contexte saisonnier propice à la réalisation de leur projet d’acquisition, les acheteurs sont effectivement revenus en plus grand nombre, encouragés par une stabilisation des taux d’intérêt, du prix des propriétés, le tout dans un contexte de normalisation des conditions de négociation. Bien qu’il soit trop tôt pour parler de reprise généralisée du marché, cette diminution de la baisse des ventes laisse au moins présager une stabilisation des ventes pour les prochains mois, y compris pour les marchés dont les prix des propriétés sont parmi les plus élevés de la province,” commente Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.



« Ce retour encourageant des acheteurs a toutefois été limité par plusieurs facteurs qui continueront de caractériser le marché, prévient M. Brant Tout d’abord, un manque chronique d’inventaire de propriétés à vendre, généralisé à la plupart des marchés de la province. Ensuite, le maintien d’une pression sur les prix entretenue par une demande latente toujours importante, notamment dans les RMR et certaines agglomérations exposées à des flux migratoires plus soutenus. Enfin le maintien de taux d’intérêts hypothécaires à leurs niveaux actuels, sinon plus élevés, privant une part toujours plus importante du bassin de premiers acheteurs de pouvoir se qualifier pour acquérir une propriété. Ceci dit, quelques marchés continuent d’offrir des opportunités d’achat à des prix compétitifs, se trouvant ainsi mieux positionnés pour traverser le cycle haussier des taux d’intérêt sans baisse de l’activité ou correction supplémentaire des prix.”



Faits saillants trimestriels pour la province



Ventes



Le ralentissement de ventes se poursuit dans les trois catégories de propriétés, avec des baisses entre 8 % et 30 %. Les petites propriétés à revenus, avec 2 010 transactions, se démarquent avec un recul de 30 %. Les copropriétés (6 060 ventes) suivent avec une baisse de 16 %. Les unifamiliales, avec 15 405 transactions, ont quant à elles enregistré une diminution plus modeste, soit de 8 %.

La majorité des régions métropolitaines ont vu un recul de leurs ventes pour le deuxième trimestre de 2023. C’est dans les RMR de Gatineau et de Montréal que le recul des ventes a été le plus marqué, -17 % et -15 % respectivement. Elles sont suivies par les RMR de Sherbrooke (-13 %), de Drummondville (–11 %) et de Québec (-7 %). Les ventes sont néanmoins demeurées stables dans la RMR de Trois-Rivières (–1 %). Enfin, les ventes ont plutôt été en hausse du côté de la RMR de Saguenay (+5 %).

En ce qui a trait aux centres urbains à l’extérieur des régions métropolitaines, des localités se démarquent par une diminution des ventes plus marquée entre le deuxième trimestre de 2022 et de 2023. C’est à Cowansville et à Rawdon que les ventes ont le plus chuté avec une baisse respective de 34 % et de 33 %. Les marchés de Rivière-du-Loup (-26 %), de Shawinigan (-25 %), de Sept-Îles (-25 %) et de Lachute (-25 %) ont également enregistré des baisses importantes.

Un groupe de petits centres urbains se démarque pour sa part grâce à une croissance des ventes par rapport à il y a un an. Parmi les localités qui ont enregistré une hausse marquée, il y a notamment Amos (+43 %) et Val-d’Or (+27 %). Les marchés de Rimouski (+15 %), de Saint-Sauveur (+12 %), de Mont-Laurier (+11 %) et de Baie-Comeau (+9 %) suivent. Enfin, Thetford Mines (+6 %) et Matane (+2 %) ont aussi enregistré de modestes hausses.

Inscriptions en vigueur



L’accumulation de propriétés disponibles sur le marché de la province se poursuit au deuxième trimestre de 2023, quoiqu’à un rythme moins rapide. Le nombre d’inscriptions en vigueur s’est établi à 32 134 à l’échelle du Québec, soit une augmentation de 36 % par rapport à la même période en 2022.

Prix médian



À l’échelle du Québec, le prix médian des unifamiliales s’est établi à 430 000 $, soit un recul de 4 % par rapport au deuxième trimestre de 2022. Ce prix représentait néanmoins une hausse de 8 % par rapport au premier trimestre de 2023.

La tendance est similaire du côté des copropriétés, où le prix médian s’est établi à 369 000 $, soit une baisse de -3 % par rapport à la même période l’an passé. Ici aussi, le prix médian est en hausse (+6 %) comparativement au trimestre précédent.

Les petites propriétés à revenus ont quant à elles connu une augmentation de leur prix médian par rapport au deuxième trimestre de 2022. Le prix médian était de 550 000 $ au deuxième trimestre de 2023, soit une hausse de 2 %.

Conditions de marché



Malgré le manque de dynamisme du marché, le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire de propriétés résidentielles sur le marché se situe encore à un niveau qui favorise les vendeurs dans la province. La baisse de l’activité transactionnelle se traduisant notamment par une hausse des inscriptions en vigueur. Le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire est ainsi en hausse et se chiffre à 4,8 mois (toutes catégories confondues).

Délais de vente



Signe des tensions qui se relâchent dans le marché de l’unifamiliale au Québec, le délai de vente moyen était de 52 jours au deuxième trimestre 2023, soit 17 jours de plus qu’à la même période en 2022. Les copropriétés et les petites propriétés à revenus suivaient avec respectivement 54 jours et 77 jours. Il s’agit de 19 jours de plus pour les copropriétés et 24 jours de plus du côté des plex.

Faits saillants trimestriels pour les régions métropolitaines



RMR de Montréal



Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Montréal se chiffraient à 11 795 au deuxième trimestre 2023. Cette baisse de 15 % par rapport à la même période l’an dernier porte les ventes à un niveau similaire à celui observé en 2014 pour cette période de l’année.

Les inscriptions en vigueur pour la RMR de Montréal ont cru de 44 % par rapport au même trimestre l’année passée. L’augmentation par rapport à l’année dernière est portée par les unifamiliales dont les inscriptions ont augmenté de 53 %. Les copropriétés et les petites propriétés à revenus ont également enregistré des augmentations respectivement de 41 % et de28 %. Le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire est ainsi en hausse et se chiffre à 4,9 mois (toutes catégories confondues).

Le prix médian est en recul dans les trois catégories de propriétés dans la RMR de Montréal. Le prix médian des unifamiliales (549 000 $) et des petites propriétés à revenus (727 750 $) est en baisse, avec une variation de 5 % dans les deux cas. Les copropriétés ont atteint le prix médian de 395 000 $ au deuxième trimestre de 2023, soit un recul de 4 % par rapport à la même période l’an dernier.



RMR de Québec



La RMR de Québec a enregistré 2 440 ventes résidentielles sur son territoire au cours du deuxième trimestre de 2023. Ceci représente une baisse de 7 % comparativement à la même période en 2022. Il s’agit d’un niveau de ventes pour un deuxième trimestre supérieur à la moyenne historique.

Les inscriptions en vigueur pour la RMR de Québec ont crû de 23 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. Cette hausse est portée par les unifamiliales et les copropriétés dont les inscriptions ont augmenté respectivement de 38 % et de 12 %. Les plex ont pour leur part enregistré un recul de leur inventaire de propriétés disponibles, une variation de 9 %. Le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire est en légère hausse, se chiffrant à 4,3 mois (toutes catégories confondues).

Les prix médians tendent à se stabiliser dans toutes les catégories résidentielles lorsqu’on les compare aux prix en vigueur au deuxième trimestre 2022. Le prix médian pour les unifamiliales se chiffrait à 350 000 $, en légère hausse de 1 %. Avec un prix médian de 391 500 $, la catégorie des petites propriétés à revenus a enregistré une croissance de 3 %. Les copropriétés ont quant à elles transigé à un prix médian de 235 000 $, soit un niveau stable.