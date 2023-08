Sarahmée à Des Airs d’été Desjardins dans le Vieux-Boucherville

Le mercredi 9 août à 19 h 30, la rappeuse Sarahmée se produira à la Place de l’église Sainte-Famille, située au 560, boulevard Marie-Victorin dans le Vieux-Boucherville, dans le cadre de la série de spectacles Des Airs d’été Desjardins.



Sarahmée présente Poupée Russe, un spectacle qui nous plonge plus loin au cœur de son univers inspiré de l’afrobeat, du « trap » et de la pop. Accompagnée de ses danseuses, Sarahmée livre une prestation énergique et touchante qui ne laisse pas indifférent!



L’événement est gratuit et il aura lieu beau temps, mauvais temps. Les citoyens sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture, ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable, puisqu’une station d’eau potable sera accessible sur le site, de même qu’un kiosque de vente de rafraîchissements et de grignotines.



La Ville de Boucherville tient à remercier la Caisse Desjardins des Patriotes, partenaire principal Des Airs d’été Desjardins.



Fermeture de rues

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens qu’en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues de Montbrun et Pierre-Boucher, le mercredi 9 août entre 18 h 30 et 21 h 30. L’accès à la marina sera toutefois maintenu.



Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.



Renseignements

450 449-8640 ∙ 450 449-8651

boucherville.ca/evenements

culture-patrimoine@boucherville.ca