Levée de l’avis d’ébullition sur la rue du Grand-Coteau à Sainte-Julie

L’avis d’ébullition est maintenant levé pour les citoyens qui habitent sur la rue du Grand-Coteau entre les rues Joseph-Véronneau et Charles-de Gaulle. Vous pouvez consommer l’eau sans problème. Par précaution, faites couler l’eau froide de tous les robinets quelques minutes.

MISE À JOUR 12 H 45: le bris est maintenant réparé. Par mesure de prévention, les citoyens qui habitent sur la rue du Grand-Coteau entre les rues Joseph-Véronneau et Charles-de Gaulles doivent faire bouillir leur eau pour 48 h. Seuls les citoyens situés sur ce tronçon sont concernés par cet avis d’ébullition préventif.

En raison d’un bris d’aqueduc sur la rue du Grand-Coteau entre les rues Joseph-Véronneau et Charles-de Gaulle, nous devons couper l’alimentation en eau potable pour quelques heures des résidences de ce tronçon. De la plus, la rue sera fermée et le détour devra se faire par la rue Joseph-Véronneau.