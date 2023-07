Tournoi Lachute : l’or pour les U11 du CS Boucherville

Surclassés dans la catégorie U12, les joueurs du Club de soccer de Boucherville de 11 ans ont décroché la médaille d’or à Lachute dimanche dernier. Les petits de Boucherville ont battu Lanaudière-Nord en finale dans un tournoi où le niveau était très relevé.

Quatre équipes du CS Boucherville étaient inscrites à ce tournoi d’envergure nationale. Elles ont toutes évolué dans des catégories d’âges supérieures. Au final, les Bleus sont rentrés avec une médaille d’or et une d’argent pour les U11 F.

Bilan plus que satisfaisant pour le responsable technique, Mohamed Anis Achacha : « nous sommes fiers et très satisfaits de voir les jeunes progresser et surtout prendre du plaisir à faire du soccer. L’encadrement technique et le soutien des parents contribuent beaucoup afin que les joueurs vivent des expériences enrichissantes. »

Bilan

U9 M (U10 M D3) 3e en poule

• U11F (U12 D3) Médaille d’argent

• U11M (U12M D1) 3e en poule

• U11M (U12 D3) Médaille d’or