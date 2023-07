Deux prix pour le nouveau site Web de Boucherville

La Ville de Boucherville a remporté deux prix d’excellence pour la qualité de son nouveau site Web. Au concours des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), elle a reçu la Plume d’excellence dans la catégorie « Sites et applications ». Lors du gala annuel de la Société québécoise des professionnel(les) en relations publiques (SQPRP), le Prix Or lui a été décerné dans la catégorie « Tactique – communications numériques ».

Moins d’un an après la mise en ligne (mars 2022) du nouveau boucherville.ca, la Ville a constaté une hausse des visites sur le site de 31 %, une diminution du nombre d’appels de 30 % et un taux de satisfaction de 82 %! Ces résultats ont engendré un gain en efficacité et réduit la charge de travail de plusieurs équipes au sein de l’administration municipale.