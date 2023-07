Action bénévoles Varennes souffle ses 35 bougies

Plusieurs bénévoles et amis d’ « Action bénévole Varennes » étaient de la fête jeudi dernier alors que l’organisme célébrait ses 35 années d’aide et d’entraide d’empathie, de respect et de dignité dans la communauté. L’organisme en a également profité pour dévoiler un nouveau logo plus actuel et dynamique. L’an dernier, entre autres, « ABV » a remis 1817 paniers alimentaires à près de 200 familles, la popote roulante a alimenté une centaine de personnes dans le besoin alors que les bénévoles ont été impliqués dans1927 transports ou accompagnements à des citoyens dans le besoin.

Action Bénévole de Varennes est un partenaire actif du développement social et économique de son milieu. Les bénévoles sont au cœur de la mission et l’action bénévole sert de catalyseur dans l’engagement des nombreux bénévoles envers leur communauté.

Action bénévole Varennes remplit plusieurs missions soit organiser des services de soutien et d’entraide, recruter, orienter et encadrer des bénévoles qui désirent contribuer et mettre leurs connaissances, talents ainsi que leurs qualités humaines au profit de la population bénéficiant des différentes gammes de services offerts à Varennes.



Action bénévole Varennes a été créé le 31 mai 1988. A ce moment, le Centre d’Action bénévole de Boucherville, procédait au lancement officiel de « l’unité varennoise du Centre d’Action bénévole ». A sa première année d’existence, jusqu’à 15 bénévoles s’étaient portés volontaires et 35 ans plus tard, plus de soixante-dix hommes et femmes donnent de leur temps pour aider à rendre leur communauté varennoise encore meilleure.