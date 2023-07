Au tour de Boucherville et de Longueuil à suspendre leurs achats dans les GAFA

Le mouvement de boycott des géants du web s’étant sur la Rive-Sud et plusieurs municipalités ont décidé de cesser l’achat de publicités sur ces plates formes dont les villes de Boucherville et de Longueuil. Cette dernière a dépensé, l’an dernier, 43,000$ pour assurer une visibilité sur les réseaux Facebook et Instagram ainsi que 19,000 $ dans le moteur de recherche Google. En 2022 Longueuil aura donc investit plus de 62,000$ en publicités et visibilités dans les GAFA.

A Boucherville, ce sont 10,000 $ qui étaient investis annuellement sur Facebook et Instagram, principalement pour y publier des offres d’emplois ou pour des campagnes d’information. Tous les achats sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Outre Longueuil et Boucherville, la ville de Mercier près de Chateauguay, par la voix de sa mairesse a indiqué joindre le même mouvement tout comme la ville de Brossard.

Les villes de la Rive-Sud tout comme Montréal et Québec, suivent ainsi le vaste mouvement de boycott des géants du web initié par les gouvernements du Canada et du Québec mais également de la majorité des médias tels que Radio-Canada, Quebecor, Cogeco, Hydro-Québec, Loto Québec, qui cessent, jusqu’à nouvel ordre tout achat de publicité dans les GAFA. Ceux-ci, rappelons-le, ont décidé d’éliminer de leur plates-formes, toute l’information provenant de médias canadiens en réplique à l’adoption de la loi C-18 qui aurait obligé ces géants à verser des redevances aux médias canadiens, lorsque leurs nouvelles se retrouvent sur les réseaux et plates-formes.