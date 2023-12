Plus de 4000 abonnés privés d’électricité à Boucherville et Longueuil

Matin difficile pour plus de 4000 abonnés d’Hydro-Québec qui n’ont plus d’électricité à Boucherville et Longueuil.

A 11h ce matin lundi, 4210 foyers étaient privés de courant dans les deux villes de la Rive-Sud.

Trois pannes touchent 2220 abonnés à Boucherville alors qu’une douzaine de pannes locales touchent quelque 2000 abonnés du côté de Longueuil.

Les quelque 30 centimètres de neige lourde recus sur la Rive-Sud depuis hier et aujourd’hui en sont évidemment les responsables car de nombreuses branches d’arbres ont cédé touchant des fils du réseau.

Pour l’heure Hydro indique que toutes les équipes sont sur le terrain pour rebrancher la totalité sinon la grande majorité des abonnés au cours de la journée. On peut vérifier l’avancement des travaux et des pannes sur le site d’info panne Hydro.