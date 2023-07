L’Orchestre symphonique de Longueuil devient l’Orchestre Philharmonique du Québec

Un changement de nom qui traduit la modernité de sa vision et ses visées internationales. C’est maintenant officiel, l’Orchestre symphonique de Longueuil confirme son nouveau nom : l’Orchestre Philarmonique du Québec! Ce changement, au cœur d’une réflexion stratégique qui a duré plusieurs mois, vise à refléter l’expansion qu’a prise l’Orchestre ces dernières années sous la baguette de son chef-soliste et directeur artistique, Alexandre Da Costa. En optant pour l’appellation « philharmonique », l’Orchestre annonce ses visées artistiques en élargissant son répertoire symphonique pour y inclure des projets uniques, contemporains et créatifs. Démocratiser la musique classique demeure sa mission première.



Un nom rassembleur et marquant

Depuis quelques années, l’Orchestre connaît un rayonnement qui va bien au-delà de son territoire traditionnel. L’Orchestre a joué à plusieurs endroits au Québec et à l’international, dont l’Amérique du Sud en 2022. Devant le succès et les invitations qui se multiplient, il importait à la direction de reconnaître l’évolution de l’Orchestre et de lui donner un nom plus rassembleur, une identité qui traduit sa vision à la fois régionale, mais aussi nationale et internationale. Un repositionnement tant pour ses partenaires que pour son développement sur les scènes internationales.



« Depuis l’arrivée d’Alexandre Da Costa, nos productions sont en demande un peu partout et cette vision artistique se traduit ici au Québec mais aussi à l’international », fait valoir Jean-Marc Léveillé, directeur général de l’Orchestre Philharmonique du Québec.



« L’Orchestre a une empreinte artistique contemporaine distinctive qui représente notre philosophie, en phase avec la réalité de nos spectateurs. Il nous semblait primordial d’adopter une image qui correspond à cette évolution et à notre mission, qui est de rapprocher et de s’adapter à tous nos publics. Renommer l’Orchestre c’est aussi maintenir et développer de manière plus forte notre mission, dont la Série Jeunesse, le concert du printemps qui vise le jeune public, etc. ».



Fort sentiment d’appartenance

Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Cet adage, l’Orchestre Philharmonique du Québec peut le faire sien. Installé sur la Rive-Sud de Montréal depuis bientôt 40 ans, un puissant sentiment d’appartenance le lie à son territoire, où il entend bien nourrir ses racines dans l’agglomération de Longueuil, tout en respectant sa mission envers la Montérégie, dont il a fièrement porté le nom à ses débuts.



« On ne renie pas nos racines, au contraire, affirme Monsieur Léveillé. Opter pour un nom plus rassembleur — qui dépasse les frontières d’un territoire régional — nous permet d’établir des ponts et de faire rayonner le talent d’ici, de l’éclater encore plus loin et encore plus fort.»



C’est donc solidement ancré dans ses racines que l’Orchestre philharmonique du Québec regarde vers un horizon plus large, déterminé à transmettre ses valeurs de démocratisation de la musique, et déjà bien engagé à développer sa notoriété internationale.



À propos de l’Orchestre philharmonique du Québec

Ambassadeur culturel, l’Orchestre philharmonique du Québec (ex-Orchestre symphonique de Longueuil) est le 4e orchestre symphonique en importance au Québec. Depuis 35 ans, 52 musiciens professionnels procurent des prestations musicales diversifiées et tissent des liens uniques avec le public. L’Orchestre a comme mission, entre autres, d’offrir à la population de la musique de qualité optimale, accessible à tous les publics. Nous tentons, par nos actions et performances artistiques, de démystifier la musique dite « classique » afin que nos spectateurs se rapprochent de la musique. Notre mission en est une de démocratisation et d’accessibilité de la musique classique. Le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec reconnaissent et supportent l’Orchestre philharmonique du Québec dans sa mission de couvrir l’ensemble du territoire de la Montérégie. Nommé en janvier 2019 comme directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre philharmonique du Québec, Alexandre Da Costa a, par sa vision et son dynamisme, offert une nouvelle impulsion à l’Orchestre, tout en le positionnant comme un incontournable joyau culturel.