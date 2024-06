L’Orchestre philharmonique du Québec a une nouvelle directrice générale

Véronique Bugeaud devient la directrice générale de l’Orchestre philharmonique du Québec (OPQ). Mme Bugeaud a notamment œuvré au cours des sept dernières années au sein l’Orchestre symphonique de Montréal comme cheffe du développement. Elle est reconnue pour son expertise dans le développement des affaires et des partenariats.

«C’est avec beaucoup de motivation et de fierté que j’accepte de joindre cette belle institution, a affirmé Mme Bugeaud. Je suis impatiente de me mettre au travail avec des musiciennes et musiciens de très grand talent, avec une équipe administrative solide et dévouée, ainsi qu’avec Monsieur Alexandre Da Costa bien sûr, notre directeur artistique, chef d’orchestre et musicien-soliste qui n’a pas fini de nous surprendre et de nous épater tant par sa virtuosité que par sa grande créativité!»

Rendre accessible la musique classique est pour elle «le moteur» de ses actions professionnelles.

Durant son passage à l’OSM, Mme Bugeaud a «substantiellement augmenté les revenus en commandite et a participé activement à la stratégie de rayonnement de l’institution», souligne l’OPQ.

Marketwired, ainsi que des expériences comme conférencière et membre de divers conseils d’administration, dont chez DynamO Théâtre, font partie de son parcours.

«Notre orchestre ayant maintenant atteint la quatrième place parmi les orchestres québécois et, je suis fier de le souligner, la première place en ce qui concerne l’augmentation de son public, Mme Bugeaud est la personne toute désignée, au vu même de son expérience dans le milieu artistique, pour nous permettre d’aller encore plus loin», mentionne Jean-Jacques Rainville, président du conseil d’administration.

«C’est avec un grand enthousiasme que j’accueille Mme Bugeaud, a signifié le directeur artistique et chef d’orchestre Alexandre Da Costa. Sa connaissance de la complexité de la création artistique, son expérience des milieux philanthropiques et commanditaires, ainsi que l’environnement culturel dans lequel elle a évolué, m’inspirent pour une collaboration exceptionnelle.»

Rappelons que l’ancien directeur général, Jean-Marc Léveillé a quitté son poste au début juin. Il a dit avoir précipité son départ, planifié en juillet, en raison de l’«environnement» au sein de l’OPQ. En entrevue, il a évoqué des divergences de points de vue avec M. Da Costa, «sur le respect contractuel, sur le respect des échéanciers, avait-il témoigné. Quand les délais ne sont pas respectés, il y a des conséquences importantes et des impacts financiers. Et c’est le DG qui est responsable.»