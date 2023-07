Longueuil terminera le prolongement du boulevard Béliveau

Malgré la controverse suscitée lors de la dernière campagne électorale par le prolongement de cette rue et après près de deux ans à l’arrêt, la Ville poursuivra le chantier du prolongement du boulevard Béliveau au printemps 2024.

En octobre 2021, ces travaux avaient été interrompus par ordonnance de la Cour supérieure, en raison de leurs effets préjudiciables à la rainette faux-grillon de l’Ouest, puis par décret par le ministère de l’Environnement du Canada (ECCC) le mois suivant. L’arrêt des travaux était alors également souhaité par la mairesse Catherine Fournier, nouvellement élue, le temps de refaire l’analyse du projet. Rappelons que ce projet visait à prolonger le boulevard Béliveau jusqu’au carrefour giratoire du boulevard Vauquelin, à la limite des arrondissements du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert, sur un tronçon de 300 mètres.

« À l’automne 2021, durant la campagne électorale municipale, j’ai demandé l’arrêt des Aujourd’hui, deux raisons nous motivent finalement à compléter l’ouvrage. D’abord, comme les travaux avaient été réalisés à près de 75%, après analyse, le milieu ne peut pas être restauré dans son ensemble. Compte tenu de cette situation, notre administration a revu le projet de fond en comble afin de respecter toutes les recommandations techniquement réalisables contenues dans le rapport du MELCCFP avant de procéder aux travaux avec cette version 2.0.», a indiqué la mairesse Catherine Fournier.

Ainsi l’ouvrage sera réduit à 7,6 mètres afin que le plus d’espace possible soit intégré au sein des milieux naturels des boisés du Tremblay (côté nord) et Roberval (côté sud), ce qui implique des voies (une par direction) rétrécies, l’élimination des cases de stationnements prévues et l’élimination du terre-plein central ;

L’aménagement d’un passage faunique spécifiquement dédié aux besoins de la rainette faux-grillon de l’Ouest à un endroit où la connectivité hydrique naturelle est présente, que la Ville intégrera au futur corridor de biodiversité reliant les boisés du Tremblay, Roberval et Fonrouge. Et aucun développement ne sera réalisé aux abords du boulevard.

Cela dit, la fin des travaux de prolongement du boulevard Béliveau a été critiqué par plusieurs environnementalistes dont Alain Branchaut et Tommy Montpetit qui estiment que l’aménagement d’un corridor pour la rainette irait jusqu’à mettre encore plus en danger l’espèce dont la présence est en chute dans ce secteur comme dans bien d’autres en Montérégie.