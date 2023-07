L’Électrium de Sainte-Julie : c’est gratuit et c’est… électrisant!

En raison de l’inflation, on doit parfois modérer nos transports en ce qui concerne les vacances familiales, mais, bonne nouvelle, n’oubliez pas que l’Électrium de Sainte-Julie vous propose gratuitement des façons amusantes de connaître l’univers fascinant de l’électricité. Avertissement : vos cheveux risquent de se dresser sur la tête!

Sur place, vous apprendrez que l’électricité se trouve dans la nature et même dans le corps humain. Vous vous familiariserez notamment avec l’électricité statique; la tension et les circuits électriques; les champs électriques et magnétiques; les énergies renouvelables ainsi que la production de l’électricité au Québec.

Il vous sera possible d’observer un gymnote, cette longue anguille électrique dont les décharges peuvent allumer 48 ampoules fluocompactes de 10 watts d’un seul coup. Vous pourrez aussi mesurer la vitesse de vos réflexes et toucher cette mystérieuse boule métallique capable de produire de l’électricité statique à une tension pouvant atteindre 400 000 volts, de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête! (Comme quand on regarde sa facture d’électricité en janvier!)

Il est bon de savoir aussi que l’Électrium propose aux 6 à 12 ans une série d’ateliers d’initiation scientifique animés par les Neurones atomiques, tous les lundis de l’été.

Le 24 juillet, c’est Lumière et laser (9-13 ans, 60 minutes). Dans cet atelier, les jeunes verront comment cette découverte majeure a changé nos vies grâce à ses nombreuses applications. Expériences avec station de contrôle de miroirs motorisés, fibres optiques et projections au plafond sont au menu.

Le 31 juillet : Réactions chimiques (Pour tous, 60 minutes). Les jeunes concocteront des potions dignes d’alchimistes de renom! Des couleurs, des changements de température, de la fumée et des démonstrations époustouflantes attendent les chimistes en herbe!

Le 7 août, c’est Cuisine moléculaire (Pour tous, 60 minutes). C’est un atelier où la science de l’atome entre dans la cuisine et où les jeunes pourront faire un caviar de jus de fruits et le déguster. Leurs neurones seront aussi stimulés que leurs papilles. Les participants et participantes en apprendront plus au sujet des polymères, ces molécules fantastiques à la base d’une foule de produits qui nous entourent.

Le 14 août : Machines simples (9-13 ans, 60 minutes). Dans cet atelier, les jeunes monteront leur propre structure et feront des expériences avec des machines simples, comme des leviers et des poulies, qui sont partout autour de nous. Que la force soit avec eux!

Et finalement, le 21 août, c’est Arbres et plantes (Pour tous, 60 minutes). Les plantes sont omniprésentes dans la vie de tous les jours et, dans cet atelier, à l’aide de spécimens, les jeunes tenteront d’identifier certains végétaux et d’en distinguer les caractéristiques.

Prenez note en terminant que, pour faire une réservation, il suffit de téléphoner au 1 800 267‑4558 et bonne visite!