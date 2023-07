Un nouveau nom pour la future circonscription fédérale de Montarville : Mont-Saint-Bruno–L’Acadie

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a accepté les arguments du député de Montarville, Stéphane Bergeron, qui a proposé que le nom du « nouveau » comté soit Mont-Saint-Bruno–L’Acadie.

Le 30 mars dernier, devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, M. Bergeron a notamment fait valoir que le nom de Montarville concerne principalement la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et ne touche donc qu’une partie de l’actuelle circonscription. Il a ajouté que « la nouvelle carte électorale a pour effet d’adjoindre à la circonscription électorale fédérale de Montarville une partie de la Ville de Carignan, qui s’est d’ailleurs montrée plutôt hostile à cette adjonction », est-il précisé dans son communiqué.

« Pour l’heure, la seule « communauté d’intérêt » qui existe pour au moins trois des municipalités qui composent actuellement cette courtepointe hétéroclite que constitue la circonscription fédérale de Montarville, soit Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville et Sainte-Julie, c’est le mont Saint-Bruno, qui est cependant visible de partout aux alentours et qui constitue un repère connu et reconnu au-delà même des frontières du comté. » Il a ajouté qu’il lui apparaissait judicieux d’accoler à ce nom celui de la rivière L’Acadie, qui traverse non seulement Carignan, mais aussi Saint-Basile-le-Grand.

« Reste à savoir quand cette nouvelle carte électorale entrera en vigueur… », a souligné le député. Élections Canada a besoin d’un certain nombre de mois avant de pouvoir mettre en œuvre la nouvelle carte électorale. Selon les indications dont nous disposons, cela ne pourrait aller avant le printemps 2024. C’est donc dire que, si la prochaine élection fédérale devait se tenir avant le moment où cette nouvelle carte électorale pourrait entrer en vigueur, elle se tiendrait en vertu de la présente carte électorale, c’est-à-dire avec la circonscription électorale de Montarville dans sa configuration actuelle. »

« Si elle devait se tenir après, elle se tiendrait plutôt en vertu de la nouvelle carte électorale, soit avec la circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie, incluant une partie de Carignan», de conclure Stéphane Bergeron.