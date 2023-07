5 000 spectateurs à la 11e édition du Rendez-vous de la mairie

Une foule de quelque 5000 spectateurs massés au parc de la Rivière-aux-Pins, à Boucherville, a assisté jeudi dernier au 11e Rendez-vous de la mairie. Le spectacle gratuit a remporté un succès avec l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et l’artiste invitée Ingrid St-Pierre.

L’auteure-compositrice a présenté les pièces de ses albums telles que Ficelles, Les joailliers, La lumineuse et Mères. Elle a partagé quelques anecdotes de sa vie qui lui ont inspiré ses chansons. La poésie, les airs mélodieux et la voix douce de cette artiste ont charmé l’assistance.

Pour terminer, le chef Alexandre Da Costa a offert l’Ouverture 2023 basée sur l’Ouverture 1812 de Tchaïkovski. L’orchestre avait demandé à Illia Zuiko, compositeur et arrangeur ukrainien, de faire une nouvelle version de l’Ouverture 1812 avec des thèmes ukrainiens. L’idée était de célébrer et de rendre hommage à la résilience du peuple ukrainien. Il s’agit d’une première!

Prix Pierre-Boucher au DG de la Ville

Avant la présentation du concert, le maire Jean Martel et la conseillère municipale responsable de l’Ordre du mérite, Jacqueline Boubane, ont décerné le prix Pierre-Boucher au directeur général de la Ville de Boucherville, Roger Maisonneuve, pour ses nombreuses années d’implication bénévole dans la communauté.

« Avocat de profession, nous reconnaissons l’homme de droit et surtout l’homme de cœur, a mentionné Mme Boubane. Il ne compte pas ses heures pour la bonne cause. Il a œuvré bénévolement pour le Club Richelieu à titre de président de 1978 à 2017. Il a participé à différentes campagnes de financement et d’aide pour différents organismes. Il a été membre actif de la Commission des fêtes du 325e de Boucherville, et de l’Association des enfants handicapés de Boucherville et de Varennes. Il est membre fondateur du Centre de répit dépannage Aux 4 Poches et il a reçu en 2022 la Médaille de l’Assemblée nationale. Le prix Pierre-Boucher est la plus haute distinction de l’Ordre du mérite.