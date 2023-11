Le Chœur Vox Terra chante sur tous les tons pour Noël

Le chœur Vox Terra présente l’édition 2023 de son concert des Fêtes en deux représentations : le samedi 2 décembre à 20 h et le dimanche 3 décembre à 14 h 30 à l’église de Saint-Bruno située au 1 668, rue de Montarville.



Dans le cadre de son rendez-vous musical, sous la direction artistique de Sonia Lussier et accompagné par de talentueux musiciens, Vox Terra propose une collection de pièces profanes et sacrées, anciennes et modernes, qui donnent le coup d’envoi à cette Frénésie de Noël tant attendue.



Chanter…c’est bon pour le moral!

Des études l’ont démontré, le chant choral apporte une série de bienfaits au cerveau qui se mesurent tant sur les plans neurologique et psychologique qu’émotionnel. Le chant choral permet de développer et de maintenir l’ensemble des fonctions cognitives en éveil. Les choristes de Vox Terra s’harmonisent au fil d’une variété de pièces en plusieurs langues qui créent de riches univers musicaux.



Les billets sont en vente dès maintenant au prix de 25 $ l’unité, 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le Chœur Vox Terra par courriel à l’adresse lechoeurvoxterra@yahoo.ca ou par téléphone au 514 554-1205. Des billets seront également disponibles à la porte au moment des représentations.