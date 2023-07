Des aînés en rapide évolution : la politique de Sainte-Julie s’adapte!

C’est en 2011 qu’a vu le jour la première politique visant à améliorer la qualité de vie des citoyens de 65 ans et plus de Sainte-Julie, élaborée dans le cadre de sa démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Depuis, un constat s’est imposé : les aînés et leurs besoins ont rapidement évolué en seulement douze ans. Cette conclusion a donc permis de présenter une nouvelle politique à l’image des « nouveaux » aînés, c’est-à-dire encore plus actifs!

« La réalité des aînés a beaucoup changé en peu de temps. Ils sont beaucoup plus actifs et plus connectés aussi », a lancé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, sous un des nouveaux abris pare-soleil installés ce printemps au parc Gauthier à l’intention des aînés, avant d’aller jouer une partie amicale de pétanque avec eux.

Un autre constat s’impose lorsqu’il est question des aînés : leur poids démographique a presque doublé en seulement 10 ans. Ainsi, selon les données du recensement de 2011, les 65 ans et plus représentaient alors 10,4 % de la population et ils comptent aujourd’hui près de 18 % des Julievillois. Plus spécifiquement, il y a 3 180 personnes entre 65 et 74 ans sur le territoire, 1 840 entre 75 et 84 ans et 390 de plus de 85 ans.

Actuellement, 33 % de la population de Sainte-Julie est âgée de 55 ans et plus. C’est d’ailleurs en faisant appel à ce groupe d’âge qu’une consultation publique a été menée en décembre 2022, ce qui a permis de préciser des orientations spécifiques : demeurer actif, alerte, ne pas être isolé et continuer à participer à la vie sociale.

Les résultats ont été analysés pour permettre la mise en place d’un plan d’action qui permettra à la Ville de mettre en œuvre des actions ciblées, adaptées aux besoins des aînés, favorisant ainsi leur vieillissement actif et inclusif.

Sainte-Julie entend donc poser des gestes à court et moyen terme (sur un horizon de 1 à 3 ans) afin de favoriser un maintien à domicile agréable, sécuritaire et autonome; de contribuer au vieillissement actif et de contrer l’isolement; de collaborer à la prévention des incidents physiques/économiques; d’offrir une gamme de loisirs variés et adaptés aux besoins de chacun; d’offrir un environnement sécuritaire, agréable et adapté; et de faire une promotion positive du vieillissement dans toutes les communications de la Ville.

« La première politique a été présentée il y a plus de dix ans, c’est beaucoup trop long, a ajouté le maire. Nous allons dorénavant l’effectuer sur un horizon de cinq ans afin de mieux suivre les besoins de nos aînés », a-t-il conclu.