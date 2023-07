Baseball : une victoire pour Boucherville !

Lors du tournoi Classique Desjardins 2023 de Saint-Constant qui se tenait du 30 juin au 3 juillet derniers, l’équipe Atome A de Boucherville s’est démarquée par ses 5 victoires en 5 parties.

Tous les joueurs de l’équipe se sont surpassés et ce travail d’équipe a permis à l’équipe de se rendre et de remporter la grande finale contre les Artilleurs de Lévis. Plusieurs fidèles partisans de l’équipe de Boucherville se sont déplacés afin d’encourager et suivre les exploits des jeunes bouchervillois.