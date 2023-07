Après des décennies de militantisme, notamment aux côtés de Stéphane Bergeron, Monique Désy tire sa révérence… du moins partiellement!

L’Association du Bloc Québécois de Montarville et le député de la circonscription, M. Stéphane Bergeron, ont tenu à rendre un vibrant hommage à Mme Monique Désy, qui, à l’occasion de la dernière assemblée générale annuelle, tenue le 19 mars dernier, a annoncé son retrait du conseil exécutif, auprès duquel elle a travaillé étroitement depuis la campagne électorale de 2019.



Cette femme de tête a occupé de nombreux postes au cours de sa prolifique carrière professionnelle, notamment à titre de correctrices d’épreuves, ce qui contribuait à en faire une redoutable collaboratrice, elle qui a occupé d’innombrables fonctions à titre de militante, dont celles de présidente de comté et de responsable des communications, sans oublier celles de présidente régionale et de membre du Bureau national du Bloc Québécois. Très engagée dans les milieux au sein desquels elle a évoluée (elle fut même candidate au niveau municipal, ainsi qu’à la vice-présidence du Bloc Québécois), et ce, depuis sa jeunesse, Monique Désy laissera un trou béant au sein de l’organisation du Bloc Québécois de Montarville.



La principale intéressée, qui entend toutefois continuer à réviser les textes produits par l’Association de comté et l’équipe du député, prend la chose avec philosophie: «La relève est assurée, car une belle ‘‘gang’’ de jeunes entoure le député. Ils ont à la fois l’énergie, une connaissance fine des nouvelles technologies et des médias sociaux, et même une certaine expérience politique, si bien que je crois n’avoir plus rien à leur apprendre! Ils sont prêts à prendre le relai, mais je leur ai quand même dit que je ne serais jamais bien loin…».



«C’est à regret que nous avons dû nous résoudre à accepter son départ… Monique Désy fait partie de mon entourage depuis 1997. Je me sens donc un peu démuni… Lorsque l’inquiétude, le doute ou l’angoisse m’assaillent, par rapport à son départ, je me rappelle qu’elle nous a dit qu’elle ne serait jamais bien loin! Et, de fait, elle continue de nous prodiguer ses judicieux conseils au sujet de nos différentes publications», de déclarer M. Bergeron.



«En 2017, l’association du Parti Québécois de Verchères a sacré Monique Désy militante de l’année. Après tout, quel militant ou sympathisant souverainiste de Verchères ou de Montarville n’a pas reçu un appel de sa part? À mon avis, ils sont peu nombreux! Pendant de nombreuses années, je me plaisais à décrire Monique comme une bénévole à temps plein, ce qu’elle était réellement!», d’ajouter le député de Montarville.



«Madame Désy est une figure marquante qui a eu un impact significatif sur mon parcours militant. Lorsque j’ai hérité au pied levé de la présidence de l’Association du Bloc Québécois de Montarville, j’ai ressenti l’ampleur du défi et étais donc très heureuse de pouvoir compter sur sa vaste expérience. Elle m’a beaucoup aidée à assurer la continuité», de renchérir celle qui était toujours présidente au moment où Mme Désy a annoncé son départ, Mme Cynthia Therrien.



«Des femmes comme Monique Désy, il ne s’en fait plus; on a cassé le moule! Je ne la connais pas depuis très longtemps, mais j’ai eu l’occasion de la côtoyer étroitement durant plusieurs mois et je puis vous dire qu’elle sait où elle s’en va! C’est un solide pilier dont se voit amputée l’Association du Bloc Québécois de Montarville, mais je me réjouis de savoir que nous pouvons toujours compter sur son ‘‘oeil de lynx’’ — surnom affectueux qui lui a été donné en raison de sa parfaite maîtrise de la langue de Molière!», a souligné la nouvelle présidente de l’Association du Bloc Québécois de Montarville, Mme Pascale Guilbault, qui, jusqu’à récemment, occupait la fonction d’attachée politique auprès du député.



«Monique essaie de ‘‘prendre sa retraite’’ depuis plusieurs années, mais je m’y suis toujours opposé, cherchant à surseoir à l’inéluctable de maintes façons. Le moment est maintenant venu… C’est déchirant, puisque Monique a été, à mon égard, d’une loyauté exemplaire. Elle m’a suivi du Bloc Québécois au Parti Québécois, puis de nouveau au Bloc Québécois; de Verchères—Les Patriotes à Verchères et, finalement, dans Montarville. J’espère pouvoir lui rendre de multiples façons ne serait-ce qu’une partie de tout ce que je lui dois. Comme elle demeure ma partenaire d’opéra et de lecture, j’entends continuer à profiter pleinement de sa présence pétillante et de sa grande érudition. Les occasions seront certes moins fréquentes, mais elles ne seront assurément pas moins intéressantes», de conclure Stéphane Bergeron.