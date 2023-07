Brigade Splash : la relance du sauvetage

La tournée estivale de la Brigade Splash est en cours à travers le Québec. Cette initiative vise à conscientiser le grand public, les sauveteurs et sauveteuses ainsi que les gestionnaires aquatiques quant à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires aux abords des installations aquatiques. Que ce soit à la plage, au parc aquatique, à la piscine intérieure ou extérieure, la sécurité est une responsabilité partagée. La connaissance des risques de noyade demeure donc un enjeu réel.

Cette année encore, la Brigade Splash concentrera ses efforts sur la relance ainsi que la découverte du sauvetage, autant chez les plus grands que les plus petits. Les Brigadiers veilleront donc avec soin à la tenue d’activités ludiques et éducatives auprès des jeunes et de leurs parents. Il s’agit d’une belle opportunité d’expérimenter le milieu aquatique et de développer un intérêt à devenir préposé à la surveillance. La promotion de la sécurité aquatique se fera d’ailleurs également par le biais de la valorisation de l’emploi de moniteur en sauvetage afin de répondre à l’engouement des derniers mois envers les formations de sauvetage. La sécurité aquatique étant une responsabilité partagée, le travail de la Brigade Splash s’inscrit directement dans l’esprit de la relance du sauvetage par la promotion du rôle de tous les acteurs impliqués.

Durant leur tournée, les animateurs de la Brigade Splash animeront des activités à l’attention du grand public, des ateliers d’initiation au sauvetage dans les camps de jour et des entraînements de perfectionnement des compétences en sécurité aquatique pour les sauveteurs et sauveteuses. La Brigade sera également chargée de rencontrer un grand nombre de gestionnaires d’installations aquatiques. Elle évaluera par le fait même la conformité aux normes gouvernementales des installations aquatiques visitées à l’aide de fiches de contrôle fournies par la RBQ. Enfin, dans le but de pallier la pénurie de main-d’œuvre, la Brigade Splash tentera d’insuffler la passion du sauvetage à leur jeune auditoire afin d’assurer l’existence d’une relève motivée et passionnée.