Exposition l’Horizon du temps par Martine Côté

À compter du 15 juillet prochain, le Phare culturel de Verchères dévoilera sa nouvelle exposition sur la promenade fluviale de Verchères. Cette dernière sera composée d’œuvres uniques par la photographe Martine Côté. Ce projet, pensé et réalisé pour le Phare, sera une fenêtre ouverte sur la conception de l’artiste des mouvements de l’eau et de la beauté qui en émane, et ce, à travers le fleuve Saint-Laurent, faisant office de toile de fond aux scènes captées par sa caméra.



Cette exposition sera lancée le 15 juillet en parallèle à un vernissage, en compagnie de l’artiste, qui se tiendra dès 14 h au parc des Pionniers de Verchères. Les citoyens et les visiteurs auront l’opportunité d’échanger avec elle tout en profitant du magnifique paysage. Ambiance musicale et service de vin au programme!



L’artiste

Née à Québec en 1981, Martine Côté vit et crée à Toronto depuis trois ans. Ses photographies appellent au recueillement et à la contemplation. Son approche célèbre souvent une certaine nostalgie du lieu et du paysage. Elle expose pour la première fois en 2019 à la galerie d’art Akasha de Toronto. Son exposition Filée/Travel Light présente alors des photographies des berges de la baie Georgienne et du fleuve Saint-Laurent. En ressortent un art épuré et des images qui apaisent et apportent le calme.



L’exposition

Martine Côté reprend aujourd’hui avec le Phare culturel son thème de prédilection, l’eau. Compte tenu de la proximité unique de Verchères avec le fleuve et son histoire, qui y est intimement reliée, c’est un naturel d’accueillir et de présenter le travail de Martine Côté sur la promenade fluviale. D’ailleurs, deux œuvres de l’exposition seront en vente en tirage limité dès le 7 juillet sur le site Web du Phare. Le coût de celles-ci est fixé à 250 $ le tirage.



Des partenariats culturellement sympathiques

Parmi ses collaborateurs, le Phare est heureux de compter le Port de Montréal, qui se dit « heureux de collaborer à la réalisation de cette exposition, qui met en avant le rôle du fleuve Saint-Laurent dans notre quotidien, et l’importance de le préserver. »



Il faut aussi mentionner que les fous projets du Phare sont rendus possibles année après année grâce au soutien de la Municipalité de Verchères.



Informations pratiques

Exposition : à compter du 15 juillet 2023, sur la promenade fluviale de Verchères

Vernissage : 15 juillet 2023, dès 14 h au parc des Pionniers de Verchères