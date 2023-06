Un chantier de 154,8 M$ sur l’autoroute 20 entre Sainte-Julie et Belœil

Le début des travaux afin d’ajouter une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est entre l’A-30 à Sainte-Julie et la route 223 à Belœil, a été lancé le 29 juin dernier par la ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy. À terme, ces réaménagements amélioreront la fluidité de la circulation, mais d’ici-là, des ralentissements occasionnels sont à prévoir, en particulier en soirée et durant la nuit.

Ce projet estimé à 154,8 M$ permettra donc d’ajouter une voie réservée en direction est d’une longueur de 13 km sur l’A-20, et celle-ci sera aménagée à gauche des voies de l’autoroute. Elle sera ouverte aux autobus, au covoiturage (2 personnes et plus) et aux taxis. D’ici la fin de l’année 2023, un tronçon d’environ 2,4 km de cette voie réservée sera mis en service et les 13 km seront terminés d’ici 2026. Les autres améliorations se poursuivront jusqu’en 2027.

De plus, le ministère des Transports (MTQ) prolongera une voie de circulation sur une longueur de 4 km, entre les bretelles des sorties no 102 à Sainte-Julie et no 105 à Saint-Mathieu-de-Belœil. Ce nouveau tronçon accessible à tous permettra de diminuer les zones d’entrecroisement.

Ce chantier comprend aussi un réaménagement des voies entre la bretelle d’entrée no 112 et la sortie no 113, afin de permettre l’aménagement d’une troisième voie de circulation sur le pont Arthur-Branchaud, qui relie Belœil et Mont-Saint-Hilaire.

Finalement, le MTQ procédera à la réfection de l’autoroute 20, en direction est, entre le viaduc du chemin du Fer-à-Cheval et la rivière Richelieu, afin d’améliorer le confort de roulement.

Il est à noter que, durant les travaux, la circulation s’effectuera à raison d’au moins deux voies par direction le jour et au moins une voie par direction le soir et la nuit.