Près de 300 000 $ pour les cours extérieures de trois écoles primaires dans la circonscription de Verchères

Afin d’offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant, la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, est fière d’annoncer, au nom du ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, un investissement de 290 004 $ pour réaliser 3 projets d’embellissement de cours d’école dans la circonscription de Verchères.



Les projets d’aménagement de cours d’école permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d’offrir une variété d’activités et de jeux pour les jeunes. Ainsi, les élèves qui fréquentent les écoles primaires de L’Envolée à Saint-Amable, Le Rucher à Sainte-Julie et J.-P.-Labarre à Varennes, pourront bénéficier d’espaces modernes où ils pourront s’épanouir, grandir, se développer et surtout s’amuser.



À l’échelle nationale, le gouvernement du Québec investit plus de 16,5 millions de dollars dans 183 projets d’amélioration de cours d’écoles primaires pour l’année scolaire 2022-2023.



« Je suis très heureux qu’autant de cours d’école du Québec puissent être réaménagées grâce à cet investissement de notre gouvernement. Plusieurs centaines d’élèves auront ainsi la chance d’avoir accès à des façons différentes de bouger, ce qui, au bout du compte, leur permettra d’être plus concentrés en classe »a déclaré Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.



« Je suis fière que notre gouvernement appuie ces projets qui sont pris en main par des comités formés de membres du personnel, de parents et d’élèves. Soutenir l’embellissement des cours d’école, c’est choisir d’investir dans le présent et dans l’avenir, c’est investir dans le bien-être et la santé des enfants. Je tiens à remercier les différents partenaires qui s’impliquent dans la réalisation de ces beaux projets qui auront des retombées importantes dans la vie des élèves pour des générations à venir », a renchéri Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie.



Pour plus de détails sur l’embellissement des cours d’école.

Pour les écoles et les organismes scolaires qui désirent mettre en place un projet d’aménagement, le guide suivant est disponible : Aménager la cour, un travail d’équipe!