Boisé du Tremblay : Boucherville accorde 70 000 $ pour l’entretien des sentiers

La Ville de Boucherville a accordé une aide financière de 70 000 $ à Nature Action Québec (NAQ) pour l’entretien des sentiers et pour la protection de la biodiversité du boisé Du Tremblay.

Grâce à ce montant, l’organisme pourra entretenir les sentiers, le site de plein air éducatif, la prairie indigène et combattre les espèces végétales exotiques envahissantes.

Ces sentiers sur la propriété de Nature-Action Québec accueillent annuellement 20 000 visiteurs depuis leur inauguration en 2016.

Les infrastructures adaptées aux milieux humides du boisé permettent d’encadrer les visiteurs sur le terrain pour assurer une cohabitation harmonieuse entre la pratique d’activités légères et la conservation.

À l’été 2022, NAQ a procédé à l’aménagement d’un nouveau site de plein air éducatif, face à la maison d’Alençon. On y trouve un sentier d’un peu plus de 0,5 km, des plateformes d’observation avec bancs, des panneaux d’interprétation et de signalisation, une arche d’accueil en bois, un exclos, une aire d’accueil avec bancs et tables de pique-nique couvertes, une haie champêtre et des zones de plantation qui freinent l’établissement des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) présentes.

L’ensemble des infrastructures aménagées constitue un nouveau site de pratique d’activités de plein air, et NAQ estime que ce site favorisera une augmentation de l’achalandage d’environ 10 000 personnes par année.

La Ville de Boucherville offre depuis plusieurs années un soutien financier à Nature Action Québec pour la protection et la mise en valeur du boisé Du Tremblay.