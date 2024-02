Énergie Cardio de Boucherville ferme ses portes

Le réseau de salles d’entraînement Énergie Cardio a annoncé mercredi s’être placé sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et fermera deux de ses centres, à Boucherville et à Montréal.

Il reste donc 14 centres franchisés et cinq centres corporatifs encore ouverts.

« C’est le cœur gros que nous avons été contraintes de prendre cette décision. Nous tenons à vous remercier, chers clients, franchisés, entraineurs et autres membres de l’équipe, de votre collaboration exceptionnelle, particulièrement durant la période pandémique qui a bouleversé notre industrie », ont indiqué par voie de communiqué Claire Tremblay, présidente, et Eveline Canape, vice-présidente d’Énergie Cardio. Les deux entrepreneures avaient fait l’acquisition de la bannière en novembre 2016.

« Dans les dernières heures, pour des raisons budgétaires et de gestion des liquidités, nous n’avons malheureusement eu d’autres choix que de procéder à des licenciements au sein de nos centres d’entraînement corporatifs et au niveau du franchiseur. Malgré ces licenciements, les activités de ces centres d’entraînement sont maintenues en ce qui a trait aux entraînements libres et aux cours de groupe. Il en va de même des services qui sont rendus par le franchiseur à ses franchisés. »

« Nous tenons à préciser que ces mesures ne visent aucun de 14 centres d’entraînement franchisés dont les opérations se poursuivent normalement ».

Les clients des deux centres d’entraînement corporatifs qui ont fermé leur porte de façon définitive sont invités à consulter le site de l’Office de la protection du consommateur et à suivre les étapes indiquées pour obtenir une indemnisation pour la portion non utilisée ou payée d’avance de leur abonnement : https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/indemnisation/marche-a-suivre/.