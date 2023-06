À Sainte-Julie, nous désirons que que votre déménagement se passe en toute simplicité et tranquillité.

C’est pourquoi nous vous invitons à prendre rendez-vous avec un employé de la Ville qui pourra vous aider avec toute l’angoisse reliée à l’arrivée dans une nouvelle municipalité. Lors de cette rencontre privée d’une durée d’une heure, nous pourrons :

📌 Procéder à l’émission de votre carte loisirs

📌 Faire votre inscription au système d’alertes Mon Sainte-Julie et à la plateforme Sainte-Julie consulte

📌 Répondre en détails à toutes vos interrogations

📌 Et bien plus encore !

Planifiez votre rencontre dès maintenant 👇

https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/nouveau-resident