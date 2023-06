L’humoriste varennois Guy Bernier débutera sa  tournée au profit de la Fondation Charles-Bruneau avec un spectacle à Varennes

L’humoriste varennois Guy Bernier lance sa tournée du Comik en Bécik au profit de la Fondation Charles-Bruneau. Du 11 au 17 août prochain, il parcourera environ 300 km à vélo, de Varennes à Shawinigan, pour présenter sept spectacles d’humour dans sept villes, en sept soirs, afin de lever des fonds pour cet organisme qui lui tient à cœur. À la demande générale, il a ajouté un spectalce à Varennes, le 5 juillet prochain à 20h, à La Méchante Virée.



L’implication de Guy Bernier auprès de la Fondation Charles-Bruneau a débuté en 2014 lorsque la jeune Audrey Gélinas, alors âgée de 16 ans, l’a invité à donner un spectacle à son école secondaire, à Shawinigan. Audrey l’a beaucoup impressionné par son aplomb, son courage et sa détermination.



« Atteinte du syndrome de Rothmund-Thomson, jamais je ne l’ai entendu se plaindre. Au contraire, elle était et demeure pour moi une source d’inspiration et un exemple de courage et de combativité. » raconte Guy.



L’humoriste s’est lié d’amitié avec Audrey et sa famille et a depuis participé activement à plusieurs initiatives de collecte de fonds. Peu de temps avant son décès en 2019, Guy a promis à Audrey de poursuivre son rêve d’amasser de l’argent pour cette fondation qui lui tenait tant à coeur.



« Cette année, j’avais envie d’en faire plus en m’imposant un nouveau défi. J’ai alors décidé d’unir quelques-unes de mes passions pour en faire ce projet de fou! », explique Guy Bernier.



Les billets sont en vente sur https://lepointdevente.com/billets/comikenbecik2023.

Il est également possible de faire un don sur https://fondation-charles-bruneau.s1.yapla.com/fr/campaign-3799/detail/la-tournee-du-comik-en-becik/3799.



De plus, les personnes qui le souhaitent pourront suivre son aventure via les médias sociaux (https://www.facebook.com/GuyBernier.humoriste/), le long de son parcours à vélo qui a été établi en fonction de la Route verte.



Spectacles:

5 juillet – Varennes (BONUS)

11 août – St-Jean-sur-Richelieu 12 août – Granby 13 août – Acton Vale 14 août – Drummondville 15 août – Nicolet 16 août – Trois-Rivières 17 août – Shawinigan





La Fondation Charles-Bruneau est un organisme dont la mission est de procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la recherche et en supportant le développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.