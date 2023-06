Trouvez votre match parfait en devenant bénévole à Varennes!

La Ville de Varennes est ravie d’annoncer le lancement officiel du Portail bénévole, une nouvelle plateforme révolutionnaire qui vise à faciliter la mise en relation entre les bénévoles et les associations et organismes locaux. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du conseil municipal de renforcer l’engagement communautaire et de promouvoir l’entraide à Varennes.



Le Portail bénévoles est une solution en ligne intuitive et conviviale qui permet aux citoyens d’explorer une multitude d’opportunités de bénévolat à Varennes. Grâce à un système de mise en correspondance avancé, quiconque peut désormais trouver facilement et rapidement des organismes correspondant à leurs intérêts, à leurs compétences et à leur disponibilité.



« Fruit de la coopération entre de nombreux partenaires, y compris des employés de la Ville, des organismes à but non lucratif, des bénévoles engagés et des experts en technologie, nous sommes fiers de ce nouveau portail, une première au Québec qui, nous l’espérons, fera des petits! Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette plateforme, en partageant leurs connaissances et leur expertise », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Nous invitons les citoyens intéressés à rejoindre le Portail bénévoles dès aujourd’hui et à découvrir les opportunités de bénévolat qui correspondent à leurs passions et à leurs aspirations. De même, nous encourageons les organismes à but non lucratif à s’inscrire sur la plateforme et à bénéficier d’un accès direct à une communauté dynamique de bénévoles dévoués.