Plongez dans les plaisirs de l’été à Sainte-Julie et Varennes!

L’été, ça rime avec crème glacée, s’amuser, se « crémer » et aussi… gratuité! En effet, la saison estivale regorge d’activités gratuites à faire seul ou en famille, il suffit juste de s’informer et d’en profiter!



À Sainte-Julie



Comme c’est la tradition les mardis soirs d’été, c’est à la pente à glisser que ça se passe, du 27 juin au 15 août. L’heure des présentations et la description des films sont disponibles sur le site Web de la Ville, mais sachez que le 15 août, Tom « Maverick » Cruise vous attend! (En cas de pluie, les présentations seront remises au mercredi.)

Si le mardi c’est cinéma, le mercredi c’est spectacle musical, du 28 juin au 23 août, sur le parvis de l’église et au parc Edmour-J.-Harvey. Il est à noter que la saison se terminera en beauté le 30 août avec l’Orchestre symphonique de Longueuil et le chef Alexandre Da Costa, à 19 h au parc Edmour-J.-Harvey, alors que les grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie seront célébrés.

Les jeudis, c’est jour de paye (Yé!) mais c’est aussi le retour du marché public de 16 h à 19 h 30 près du centre communautaire situé au 550, boul. Saint-Joseph.

Les samedis, place à la fièvre du samedi soir alors que la danse sera à l’honneur! Les amateurs sont invités à se rassembler à la place publique située à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Principale, de 19 h 30 à 22 h. Le 8 juillet, un DJ vous fera bouger, alors que le 2 août, c’est le rock’n’roll qui est en vedette et, le 26 août, venez vous déhancher au rythme de la salsa! Caliente!

Si été rime avec crème glacée, il faut bien brûler les calories et ça tombe bien, car des entraînements en plein air gratuits se tiennent toutes les semaines sur la piste cyclopédestre au bout de la rue Comtois et au parc du Sorbier. Les citoyens sont donc invités à participer au cours de cardio en famille (8 ans et +); cardio mix en plein air; parcours santé pour aînés; parcours santé et yoga pilates en plein air. Les cours se tiennent les lundis, mardis et mercredis en après-midi ou en soirée et aucune inscription n’est requise.



À Varennes



Le parc de la Commune est déjà une destination magnifique en soi pour marcher et contempler le paysage, mais les jeudis de juillet, on ajoute un peu de folie, car la scène permanente accueillera une variété d’artistes lors des Veillées du Jeudi prennent l’air. Au programme, Dumas (le 6), Comment Debord (le 13), Les Requins « Québec yéyé » (le 20) et Mélissa Ouimet (le 27).

Aussi, lors de deux après-midis dans le cadre des Dimanche, c’est classique!, les ensembles Wooden Shapes (le 9) et Cordâme (le 30) rendront le site tout simplement magique avec leurs interprétations d’orchestrations avec des instruments à cordes. Pour les plus petits et leurs parents, une représentation spéciale de La ballade de Robin des Bois plaira à tous, le 19 juillet en soirée.

Les populaires fêtes de quartier animeront aussi quatre parcs distincts, les mardis de juillet (Décidemment, il ne faut pas partir en vacances en juillet!). De nombreuses activités gratuites seront proposées aux enfants, telles que des structures gonflables, du maquillage professionnel et des bricolages, alors que les mascottes Bourrasque et Bizou seront aussi de la partie.

Les vendredis 7 juillet et 4 août, les films d’animation Vaillante et Les méchants seront diffusés sous le Polydôme au coucher du soleil, alors que la dernière projection, Avalonia : un monde étrange, sera présentée le samedi 19 août sur la scène permanente du parc de la Commune, la veille du grand événement Varennes en fête. En effet, le 20 août, de 11 h à 17 h, préparez-vous pour une journée festive au pied du fleuve sur le thème des pirates avec jeux gonflables, surprises et friandises pour célébrer l’anniversaire de Bourrasque! (Toute une bascule en vue!)

Le 15 septembre, le méga Bingo du Maire animé par Martin Damphousse reviendra au Polydôme où plus de 1 000 $ en prix seront à gagner.

Et il ne faut pas oublier en terminant que, tout au long de l’été, les jeunes Varennois sont invités à rejoindre le Club de lecture TD à la bibliothèque, puisqu’en découvrant des histoires captivantes, ils pourront collectionner des écussons et obtenir des récompenses!