La saison du marché public commence

Le 24 juin, à compter de 10 h, les citoyens sont invités à l’ouverture officielle de la saison 2023 du Marché public Lionel-Daunais. Pour l’occasion, une jardinière de fines herbes sera distribuée aux 100 premières personnes qui feront un achat de 20 $ ou plus (avant taxes).

Samedis gourmands

Chaque samedi à compter du 24 juin, et ce, jusqu’au 30 septembre, le Marché public Lionel-Daunais se transforme en lieu de rencontres, d’animation et de découvertes. Les visiteurs auront accès à une multitude de produits frais et goûteux puisque des producteurs et des commerçants agroalimentaires de la région se joindront aux maraîchers locaux pour proposer leurs produits. Un chef sera également sur place à divers moments pendant la saison pour faire des démonstrations culinaires avec les produits du marché. Les citoyens pourront aussi rencontrer une dizaine d’organismes du 1er juillet au 9 septembre, entre 13 h et 16 h. Au menu : activité d’initiation, performance, conférence et jeu-questionnaire.

Horaire des Samedis gourmands : du 24 juin au 30 septembre, de 10 h à 16 h. Le marché est ouvert tous les jours au Marché public Lionel-Daunais ainsi qu’à son point de vente situé au 640, rue De Montbrun.