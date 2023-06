Une hausse préoccupante du nombre de décès sur les routes du Québec

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rend public le bilan routier du Québec pour l’année 2022. Bien que le nombre de personnes accidentées ait diminué de 10,4 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années, on déplore 392 décès sur les routes en 2022. Il s’agit d’une hausse de 13,2 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. En 2022, plus de la moitié des personnes décédées (216 décès, soit 55,1 %) sont des occupants d’une automobile ou d’un camion léger. Néanmoins, on note des hausses importantes chez les usagers vulnérables. En effet, le nombre de piétons décédés présente une forte hausse, soit 22,7 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. À la lumière de ces données, la SAAQ entend poursuivre ses efforts de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Une vaste campagne sur le partage de la route et la protection des usagers vulnérables est d’ailleurs en cours depuis le 29 mai. Cette campagne s’inscrit dans la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025, qui précise les priorités d’action et concentre ses efforts sur six thèmes prioritaires : la distraction, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents. Faits saillants du bilan routier 2022 Les 15 à 24 ans et les 75 ans ou plus Chez les 15 à 24 ans, le nombre de personnes décédées en 2022 est de 48. Il s’agit d’une amélioration de 4 % comparativement à la moyenne de 2017 à 2021. Le nombre de personnes décédées âgées de 75 ans ou plus, soit 58, a augmenté de 21,8 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. Les piétons Le nombre de piétons décédés est de 79 en 2022, ce qui représente une augmentation de 22,7 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. Les motocyclistes On note 61 décès en 2022, soit 6 de moins qu’en 2021. Il s’agit néanmoins d’une hausse de 10,1 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. Les cyclistes Le nombre de cyclistes décédés est de 9 en 2022. Ce nombre représente une baisse de 22,4 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. Les décès dans un accident impliquant un véhicule lourd En 2022, le nombre de personnes décédées dans un accident impliquant un véhicule lourd est de 95. Ce nombre représente une hausse de 17,3 % pour ce genre d’accident en comparaison avec la moyenne pour la période de 2017 à 2021.