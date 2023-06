Sainte-Julie siègera à la Table de développement du pôle aérospatial de l’aéroport Montréal Saint-Hubert

La création d’une Table de développement du pôle aérospatial de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert (YHU) a été annoncée récemment et elle offrira un forum de discussion et de mobilisation des acteurs régionaux, dont la Ville de Sainte-Julie, afin de permettre la réalisation d’initiatives élaborées en partenariat avec le milieu.

« La Table de développement de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert sera un forum de discussion et d’échange stratégique portant la voix des citoyens et des partenaires du milieu », a expliqué le président-directeur général de YHU, Yanic Roy. « Elle aura pour vocation de regrouper à une même table des élus municipaux, provinciaux et fédéraux de la région, des partenaires institutionnels, des organismes de développement social, environnemental et économique, en plus de membres représentant les citoyens, pour que YHU réponde au plus haut standard d’acceptabilité sociale, d’environnement et d’innovation. »

Il a rappelé que l’annonce de la construction d’une nouvelle aérogare en partenariat avec le transporteur Porter Airlines pour 200 M$ marquait le début d’un grand projet de développement d’un pôle aérospatial à Longueuil qui va regrouper des entreprises innovantes dans le domaine de l’aérospatial, des chercheurs universitaires, des institutions de formation technique, des investisseurs en capital de risque et en accompagnement aux « startups », ainsi que les transporteurs ayant les meilleures pratiques de leur industrie.

Le PDG a précisé que l’Aéroport Montréal Saint-Hubert aspire à « devenir un modèle pour ses initiatives environnementales ». Il a affirmé que l’aménagement du territoire, la mobilité et le climat sonore sont des priorités « pour assurer un milieu de vie harmonieux pour les citoyens ». L’objectif de la table sera de s’assurer que le développement de la desserte aéroportuaire de YHU reflète les diverses perspectives des acteurs impliqués et les besoins de la région.