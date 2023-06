Un beau projet rassembleur de classe extérieure à l’école primaire L’Arpège à Sainte-Julie

L’école primaire L’Arpège à Sainte-Julie s’est dotée depuis trois ans d’un projet de classe extérieure afin de permettre à ses élèves de faire des apprentissages autrement et de favoriser leur créativité. Ce projet n’a pas que suscité l’enthousiasme des jeunes puisque, grâce à l’appui de bénévoles et de partenaires locaux, la classe a pu récemment prendre de l’expansion!

Il faut savoir à ce sujet que plusieurs études avaient déjà montré que des élèves exposés à des périodes d’apprentissage en pleine nature ont tendance à mieux retenir leurs leçons, contrairement à l’appréhension que peuvent avoir certaines personnes pour ce genre de méthode d’enseignement.

Ces recherches ont notamment montré que le contact avec la nature rendait les enfants plus attentifs et plus motivés, tout en diminuant leur niveau de stress. Des chercheurs ont même pu établir qu’à la suite d’une période d’enseignement en nature, les professeurs devaient rappeler à l’ordre les enfants presque deux fois moins souvent qu’à l’habitude à leur retour en classe « traditionnelle », ce qui signifie que les effets positifs se poursuivent même au retour à l’école.

Et on a également pu constater que le contact avec la nature a un effet bénéfique pour les enseignants qui influencent positivement le climat en classe en revenant encore plus motivés à la suite de leur sortie en nature.

« L’année dernière, nous avons aménagé l’espace, installé des tables et planté des arbres », a expliqué le directeur de l’école, Gabriel Duquette. « Cette année, grâce à un don de la Carrière DJL Saint-Bruno (pierres) et une commandite de la compagnie d’excavation E.S.M (main d’œuvre, équipements et transport), nous sommes heureux d’offrir aux enfants de nouvelles assises qui agrémenteront notre classe et varieront les méthodes pédagogiques. »

« Merci aux membres du comité, François Lake-Héon et Caroline Daunais-D’Amours, et à nos parents bénévoles, Tim Cadieux, Guillaume Sainte-Marie, Alain Hasler et Mathieu Giard. Un merci spécial à Olivier Morin, Jean-Philippe Savaria et leurs équipes (E.S.M excavation) et Arnaud Sanglier (Carrière DJL Saint-Bruno). »

« C’est un beau projet mettant en lumière des partenariats locaux! », a-t-il conclu.