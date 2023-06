Course à obstacles : un nouveau programme en Sport-études à De Mortagne

Une nouvelle discipline sera offerte dans le programme de Sport-études de l’école secondaire De Mortagne en septembre prochain : la course à obstacles.

C’est une première au Canada, car aucune école n’offre un programme sportif qui couvre les trois disciplines, courses à obstacles, le ninja et les courses d’aventure telles que définies par la Fédération internationale des sports d’obstacles, selon l’entraîneur-chef au SpartanFit, Pascal Déry, un vétéran des courses dans les trois styles.

C’est d’ailleurs lui qui a lancé cette concentration avec la collaboration de l’école, après plusieurs mois de préparation.

En plus de la programmation sportive quotidienne prévue pour les élèves-athlètes où se rejoignent des entraînements fonctionnels spécifiques tels que la course à pied, la randonnée en montagne et l’apprentissage technique d’obstacles, il a conceptualisé le plan progressif d’évolution à long terme des jeunes sur les cinq années de leur passage au secondaire. Ainsi, l’élève-athlète grandira en affrontant des défis motivants (courses à obstacles, compétitions “Ninja Warrior”, courses d’aventure) de difficultés progressives, tout au long de son cheminement scolaire. « Notre vocation est de former de bonnes jeunes personnes possédant de saines habitudes de vie », souligne-t-il.

La première cohorte sera composée d’une dizaine de jeunes et déjà, l’école reçoit des demandes pour l’année scolaire 2024-2025.

La majorité des entraînements s’effectuera au SpartanFit à Sainte-Julie, centre d’entraînement avec parcours d’obstacles. « Nous avons le privilège de posséder tous les équipements nécessaires à l’entraînement complet des sports d’obstacles. De plus, nous attendons une livraison d’une pluralité de nouveaux obstacles “Ninja Warrior” qui bonifiera substantiellement notre parcours.»

Les élèves-athlètes évolueront également à l’extérieur lors de certains entraînements, dans les parcs municipaux des environs et sur le mont Saint-Hilaire. Les courses à obstacles exploitent grandement les milieux montagneux.

Mentionnons que le Comité international olympique a annoncé en novembre dernier que les sports à obstacles allaient faire leur entrée comme discipline olympique aux Jeux de Los Angeles en 2028.