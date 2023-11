Le judo… de père en fils en petit-fils

Si le judo a plusieurs vertus physiques, il contribue aussi à créer des amitiés entre judokas, mais entre les membres d’une même famille, c’est encore plus fort. Chez les Bourque, le judo est une véritable passion et un mode de vie qui a permis de tisser des liens très serrés entre un grand-père, son fils et son petit-fils. Trois générations se retrouvent plusieurs fois par semaine au Club de judo de Boucherville. Sur le tatami, c’est le bonheur!

La Relève a rencontré Luc, Frédéric et Tristan Bourque la semaine dernière au dojo. Et pour l’occasion, ils avaient enfilé leur kimono… Une fois de plus.

À 80 ans, et droit comme un piquet, Luc Bourque n’est pas un grand-père comme les autres. Ayant été toujours très actif au cours de sa vie, pour avoir pratiqué maints sports, c’est à 57 ans, en 2000, que le nouveau retraité se tourne vers cet art martial. Il souhaitait alors se joindre à son fils Frédéric qui, lui, a commencé le judo un an plus tôt, à l’âge de 22 ans.

Et non seulement 23 ans plus tard, ils sont toujours ensemble au dojo, mais ils ont transmis la piqûre à Tristan qui, lui, a mis les pieds pour la première fois sur le tatami à l’âge de deux ans.

Aujourd’hui élève en sport-études à De Mortagne, Tristan suit la trace de son père et accumule les honneurs. Frédéric et Tristan ont accédé aux marches du podium plus d’une fois. Frédéric a été médaillé à plusieurs reprises au niveau provincial. Il a aussi participé à de nombreuses compétitions au niveau national et en 2023, il s’est hissé dans le top 3 des meilleurs judokas au Canada dans sa catégorie. Le judo, il en mange, car il occupe en plus la présidence du conseil d’administration du Club depuis 2018 (qu’il avait également présidé de 2012 à 2016).

Tristan, quant à lui, a entre autres été proclamé cette année vice-champion canadien, chez les – 73 kg. Il est aussi arrivé premier aux Jeux du Québec, en équipe U18, et deuxième au niveau individuel. En 2022, il a remporté le Championnat canadien dans la catégorie des moins de 60 kg.

Ce que ces judokas apprécient de cette discipline, c’est qu’elle inculque des valeurs de respect des autres et de maîtrise de soi. Frédéric et Tristan aiment aussi la compétition, pour arriver à ce niveau, il n’y a aucun doute. Pour Luc, le judo le tient en forme et lui permet de passer du temps de qualité avec « ses descendants ».

Le judoka Tristan, un jeune homme costaud de 15 ans, aspire à être champion olympique. Il espère pouvoir être prêt pour les jeux de 2032… il est à suivre, assurément !