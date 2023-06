Centre aquatique de Boucherville : les tarifs augmentent de près de 200 % pour les non-résidents

Les tarifs d’accès au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier pour les non-résidents seront augmentés de 191,6 % à compter du 8 août prochain. La Ville veut ainsi donner la priorité aux Bouchervillois.

Depuis janvier dernier, plusieurs se plaignaient d’un fort achalandage dans les couloirs ainsi que dans l’ensemble des bassins. Des nageurs se sont présentés en mars dernier au Déjeuner du maire pour expliquer le débordement. Après vérification, il s’est avéré que de 35 à 45 % des utilisateurs des trois bassins de la piscine sont des non-résidents. « Ces usagers de l’extérieur ont indiqué qu’ils fréquentaient le centre aquatique de Boucherville parce que la plage horaire était très grande et parce que les tarifs étaient moins élevés qu’ailleurs », spécifie le maire Martel.

En effet, le centre aquatique ouvre ses portes tôt le matin, soit à 6h15, pour les fermer majoritairement à 22 h. C’est un accès unique sur la Rive-Sud.

Ainsi, considérant que le complexe aquatique a pour but de répondre à la demande d’activités de loisirs et aux besoins actuels et futurs de la population croissante et considérant la volonté de faciliter l’accès au bain libre pour les citoyens de Boucherville, le conseil municipal a adopté un projet de règlement modifiant les tarifs et aussi pour maintenir en tout temps trois couloirs pour la nage libre, comme c’était le cas avant la pandémie. Finies ainsi les pauses de quinze minutes à 17h45 pour soi-disant un manque de sauveteurs, assure M. Martel.

« Il s’agit-là d’une première démarche pour améliorer la situation. Nous allons évaluer les résultats et s’ils sont insuffisants, nous apporterons d’autres changements », spécifie M. Martel.

Les nouveaux tarifs

Par exemple, un adulte (16 ans à 60 ans) qui n’habite pas Boucherville devra payer son abonnement annuel 210 $ (au lieu de 72 $). Les enfants, les étudiants et les 60 ans et plus devront payer 105 $ (au lieu de 36 $). L’abonnement familial pour les non-résidents passera de 145 $ à 420 $.

Les non-résidents devront également encore se procurer la carte Accès de Boucherville au prix de 70 $ pour un an pour avoir accès au complexe aquatique.

Les non-résidents qui avaient la carte accès (qu’ils payaient plus cher que les résidents puisque celle-ci coûte pour un adulte bouchervillois 10,50 $ pour deux ans) bénéficiaient du même tarif que les Bouchervillois pour accéder à la piscine.

Les citoyens de Boucherville quant à eux bénéficieront d’une baisse de 10 % des tarifs. Par exemple, l’abonnement d’un an pour un adulte sera de 60 $ (72 $ actuellement); de 30 $ pour les jeunes, les étudiants et les aînés (36 $ présentement); et de 130 $ pour une famille (plutôt que 145 $).