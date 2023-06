Un moment historique pour le tennis canadien sera célébré à Boucherville

Il y a quelques mois, l’équipe canadienne de tennis a remporté pour la toute première fois de son histoire la Coupe Davis. Cette victoire historique marque un moment d’exception pour le tennis canadien et témoigne de l’incroyable talent et de la détermination de nos athlètes.

Pour souligner cette victoire mémorable, le trophée de la Coupe Davis sera exposé au Sani Sport de Boucherville. Cette occasion unique permettra aux fans de tennis et à la communauté de célébrer cette réussite remarquable le 17 juin, de 9 h à 12 h, à ce centre sportif situé au 1601, boulevard De Montarville, à Boucherville.

Des personnalités d’exception seront accueillies, dont Jean Martel, maire de la Ville de Boucherville; Sébastien Lareau, ancien champion et médaillé d’or canadien olympique; Eugène Lapierre, directeur de tournoi de grande renommée, ainsi que d’autres invités de marque.