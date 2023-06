Jeunes sportifs varennois honorés par le conseil municipal

Lors de la séance publique qui s’est déroulée le 5 juin dernier, le conseil municipal a rendu hommage à des athlètes qui se sont démarqués dans leur discipline sportive. Ces talents varennois ont reçu une bourse d’encouragement à l’excellence de la Ville. Il s’agit d’une aide financière offerte aux jeunes et aux organismes appelés à représenter Varennes lors d’événements d’envergure, tels que des championnats ou autres activités de même nature.



« Félicitations pour l’obtention de cette bourse d’excellence! L’effort, le dévouement et la persévérance qui vous ont mené jusqu’ici vous propulseront encore plus loin. Continuez à rêver grand, à travailler dur et à croire en vous-même », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Les lauréats sont :



Gymnastique : Marguerite et Albert Chagnon

Judo : Laurence Biron

Cheerleading : Emma Saint-Pierre

Ringuette : Sydney Couette, Alyssa Clermont, Malorie Santerre et Audrey-Anne Marchand

Hockey : Vincent Bourgault, Samuel Boudreau, Benjamin Belval, William Lanthier, Mathis Barbeau, Mickael Langlois, Felix Baron, Jacob Labrèche et Thomas Ménard.

Patinage artistique : Alicia Pineault